Киев точно надо вернуть – Рогозин
Необходимо собирать обломки распавшейся Родины и больше не допускать создания таких государственностей, как вооружённая до зубов, агрессивная русофобская Украина.
Об этом в интервью донецкому телеканалу «Юнион» рассказал экс-глава «Роскосмоса», руководитель военно-промышленной компании «Царские волки» Дмитрий Рогозин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Где это – «до Победы»? Я считаю, что оставлять накачанную оружием, агрессивно настроенную русофобскую Украину в том виде, как она сейчас существует, нельзя. Конец – это восстановление всей нашей большой Родины, в которой мы раньше жили, в которой я родился, в том числе. У нас большое количество семей разорвано.
Мой тесть родился в Житомире, его сестра родилась за 2 дня до 22 июня 1941 года, их отец был кадровым военным. Он успел четырёхлетнего сына и только что родившуюся девочку сунуть в эшелон, и они уехали на Урал в эвакуацию, а сам ушёл в бой и всю войну прошёл.
Соответственно, они из Украины, они житомирские, но они выросли на Урале. У них там есть и родня, и семья, которая переживает. А есть совсем другой случай, есть в семье родной человек, у него два брата в Умани находятся, они с ним не разговаривают по телефону. Он гражданин России, они там. Родные братья», – рассказал он.
«Я понимаю, что происходит, я сам жил когда-то в Киеве, мой отец работал на антоновском заводе старшим военным представителем. Для меня Киев, мягко говоря, не чужой город. Я когда смотрю, какая там бесовщина происходит… поэтому, когда у меня спрашивают, куда «до конца?» – Киев точно надо вернуть», – заключил Рогозин.
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