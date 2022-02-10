Киев требует давить на РФ, чтобы заставить выполнить…. Минские соглашения

10.02.2022  13:57 (Мск), Киев
Игорь Петров.  
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Дзен, Донбасс, Минский процесс, Нормандский формат, Политика, Украина
Новости Украины

Встреча советников глава государств Нормандского формата, которая проходит сегодня в Берлине, якобы стала результатом усилий украинской дипломатии.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Встреча советников глава государств Нормандского формата, которая проходит сегодня в Берлине, якобы стала результатом...

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«Сегодня в Берлине пройдет встреча советников лидеров Нормандского формата. Это часть той масштабной дипломатии, которую мы запустили, чтобы все-таки сдвинуть процесс урегулирования, чтобы все-таки найти дипломатические решения», – сказал он.

Он также сообщил что на встрече с польским министром иностранных дел о Збингневом Рау говорил об ответственности России за невыполнение Минских соглашений.

«Я акцентировал важность дальнейшего давления на РФ как на сторону конфликта для остановки ее вооруженной агрессии на Донбассе и выполнения ею Минских соглашений», – отметил министр.

По его словам, Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ не дают работать в ЛДНР.

«Сейчас препятствием работы миссии ОБСЕ является ее фактическая блокада на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей», – резюмировал Кулеба.

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