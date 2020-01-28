Киев требует от итальянцев извинений за историческое название Украины

28.01.2020, Киев, Игорь Петров

В телешоу «L’Eredita» на итальянском телеканале «RAI» ведущий заявил, что «Малая Россия – это второе название Украины», что якобы является оскорблением Украины.

Об этом говориться в официальном письме, направленном посольством Украины в Италии руководству телеканала, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Подтверждая наше глубокое уважение к «Rai Radiotelevisione Italiana» и к вашей очень важной работе, я хотел бы выразить наше недоумение и удивление тому, что произошло 26 января 2020 года во время передачи программы «L’Eredità» на канале «RAI-1». В частности, когда во время программы Украину публично называли «Малороссией».

В этой связи я хотел бы напомнить вам, что использование этого названия в отношении моей страны является неправильным и искажает реальность и исторические факты. «Малороссия» или «младший брат» – это термины, используемые российской пропагандой для дискредитации Украины и оправдания агрессии России против нашей страны.

В этот трудный момент, когда с помощью российской оккупации и гибридной войны пытаются разрушить независимость нашей страны и ее европейские устремления, старые пропагандистские инструменты советского КГБ возрождаются, чтобы фальсифицировать историю и оправдать агрессию и оккупацию Крыма.

Название «Малороссия» было присвоено русскими украинским землям, завоеванным в царский период. Впоследствии этот термин вошел в имперскую идеологию Российской империи, состоящую из «великороссов», «малороссов» и «белорусов».

Украинский народ никогда не использовал этот термин для обозначения своей родины. В прошлом ни вся территория современной Украины, ни все земли, населенные украинцами или их предками, никогда не назывались «Малороссией».

Использование сегодня в телевизионной программе авторитетного канала, такого как «RAI», оскорбительного термина в отношении моей страны – это очень серьезный факт, который необходимо исправить», – говорится в письме.

Надо сказать, что претензии украинского посольства выглядят достаточно нелепо. Отметим, что даже в таком почитаемом в нынешней Украине историческом документе, как «конституция Орлика» речь идет о «народе малороссийском» и Малой Руси.

Кроме того, Богдан Хмельницкий именовался как «Малороссийский обеих сторон Днепра и войск Запорожских гетман».