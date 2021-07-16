Киев требует от Запада 10 миллиардов долларов за согласие на федерализацию

Киев требует от Запада 10 миллиардов долларов за согласие на федерализациюНовости Украины
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович намекнул на сумму, за которую Киев согласился бы на выполнение Минских соглашений по формуле Штайнмайера, которая предусматривает легализацию ЛДНР и фактическое начало федерализации Украины.
Об этом Арестович сказал в эфире канала Politeka, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Только очень серьёзные, практические, реальные гарантии безопасности Украины могут заставить нас говорить всерьёз о формуле Штайнмайера. Эти гарантии должны быть такого масштаба, и выставить такой барьер, чтобы реализация, чтобы интеграция отдельных районов Донецкой и Луганской области по формуле Штайнмайера была безопасной.
То есть, чтобы они не разрушили нашу государственность, когда мы признаем их. Когда в исполнительную власть, законодательную власть, в судебную власть пройдут все эти товарищи, живущие там и находящиеся в сложных отношениях с украинскими законами.
Я не знаю, высота этого барьера – это что? Кредит 10 миллиардов долларов? Это прямая помощь? Это серьёзные вливания в безопасность и в экономику? Это статус основного союзника США вне НАТО? Ну, я не знаю, какой должен быть порог этих гарантий, чтобы мы на это пошли», – сказал Алексей Арестович.
Спасибо!
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