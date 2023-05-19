Киев требует отстранить русских от Паралимпийских игр «пока не кончится война»

Национальный комитет спорта инвалидов Украины направит в Международный паралимпийский комитет требование отстранить русских и белорусов от всех соревнований.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил президент Национального комитета спорта инвалидов Украины Валерий Сушкевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сушкевич рассказал, что на Генассамблее Международного паралимпийского комитета есть процедура рассмотрения предложений от разных стран касательно голосования.

«И я впервые вам сейчас зачитаю суть наших предложений касательно того, что мы предлагаем на голосование в Генассамблее.

Первое предложение – продолжить отстранение российских делегаций, спортсменов, тренеров, судей, персонала от участия в любых международных соревнованиях по видам спорта, которые находятся под эгидой Международного паралимпийского комитета. Это первое предложение на голосование в Генассамблее.

Второе – полное отстранение российских и белорусских команд от участия в Паралимпийских играх до окончания войны на Украине», – сказал он.