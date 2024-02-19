Киев требует разблокировать границу с Польшей, партия Дуды – запретить украинский импорт

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В Польше полного запрета на импорт сельскохозяйственной продукции с Украины.

Соответствующее заявление распространили политики партии «Право и справедливость», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы требуем, чтобы правительство Дональда Туска представило сегодня постановление министра развития и технологий, которое будет представлять собой эмбарго на сельскохозяйственные товары, импортируемые с Украины. Это в глубоких интересах польских фермеров, и, следовательно, в глубоких интересах польского государства», – заявил во время пресс-конференции в штаб-квартире партии Мариуш Блащак, ранее занимавший должность министра обороны.

По его словам, необходимо решить этот вопрос уже сегодня.

«Такое постановление должно быть принято сегодня и должно быть введено полное эмбарго, эмбарго на все сельскохозяйственные товары, импортируемые с Украины», – заявил экс-министр.

Он напомнил, что в апреле прошлого года правительство Польши приняло постановление, запрещающее импорт некоторых сельскохозяйственных продуктов из Украины, среди которых – крупы, сахар, фрукты и овощи. В начале мая прошлого года Европейская комиссия после достижения соглашения с Болгарией, Венгрией, Польшей, Румынией и Словакией ввела запрет на ввоз пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника с Украины в эти страны. Эмбарго было снято 15 сентября на основании решения ЕК. После решения ЕК Польша в одностороннем порядке продлила запрет на импорт украинского зерна.

Мариуш Блащак появился на пресс-конференции вместе с бывшим министром сельского хозяйства Робертом Телусом и бывшим его заместителем Янушем Ковальским.

«Будущее хороших польско-украинских отношений не может быть разрушено путем уничтожения польского сельского хозяйства, а климатический пакт, «Зеленый курс» и импорт сельскохозяйственной продукции из Украины означают разрушение польского сельского хозяйства», – подчеркнул Блащак.

А польская газета «Ведомости» сообщает, что прошла встреча, в которой приняли участие Александр Кубраков, вице-премьер-министр Украины, министр инфраструктуры и Яцек Севера, глава Бюро национальной безопасности Польши.

Кубраков выразил недовольство польскими фермерами, которые блокируют границу с Украиной.

«Блокирование границы является прямой угрозой безопасности обороняющейся страны. Подобные действия негативно влияют на наше противостояние общему врагу под названием Россия», – сказал он.

Вице-премьер пугает, что «такие действия и примеры бесчеловечного обращения с украинцами на границе ЕС могут быть использованы российскими спецслужбами для разжигания искусственного конфликта между нашими странами».

«Мы ожидаем от польских коллег конкретных действий по предотвращению подобных ситуаций и решению проблемы в целом», – потребовал Кубраков.

Он уточнил, что в настоящее время на польской стороне границы заблокированы шесть переходов.

«Самая критическая ситуация сложилась на переезде Ягодин-Дорогуск, где вообще прекратилось движение грузовиков. Туда не пропускаются скоропортящиеся гуманитарные грузы и топливо. Это оказывает прямое влияние на нашу обороноспособность. Пустые грузовики, едущие за необходимыми товарами, не смогут покинуть Украину через этот переход», – резюмировал Кубраков.

Польские фермеры протестуют уже несколько месяцев недель, протестуя против ввоза украинской агропродукции.

Подобные протесты фермеров проходят и в других странах-членах ЕС.