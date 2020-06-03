Киев требует решить судьбу Донбасса без участия России

03.06.2020, Москва, Олег Кравцов

Высказанное вице-премьером Украины Алексеем Резниковым предложение перевести переговоры по Донбассу в «будапештский формат» и без участия РФ показывает, что Киев продолжает политику прежнего режима.

Такое мнение в комментарии «Коммерсанту» высказал эксперт Российского совета по международным делам Александр Гущин.

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«Предложение перенести обсуждение конфликта в Донбассе в рамки «будапештского формата» озвучивались представителями различных политических сил в Киеве и раньше. Еще до прихода к власти «Слуг народа» и президента Владимира Зеленского об этом неоднократно заявляли и бывший глава МИДа Павел Климкин и такие политики первого уровня, как, например, Юлия Тимошенко. Таким образом, мы видим преемственность политике прежних властей», – считает политолог.

Он обращает внимание, что сегодня процесс мирного урегулирования фактически остановился из-за позиции Украины.

«Внутри страны, прежде всего в элитах, есть консенсус относительно невозможности уступок и компромиссов. Помимо непродуктивных обсуждений относительно границ, к главному вопросу — решению проблемы особого статуса Донбасса — Украина так и не приступила», — подчеркнул Гущин.

Он также полагает, что избирателей украинского президента Владимира Зеленского больше волнуют социальные вопросы, связанные с преодолением последствий коронавирусного кризиса, чем ситуация в Донбассе.