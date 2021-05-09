Киев: Тысячи людей идут к Вечному огню. Крышуемые СБУ нацисты оскорбляли ветеранов

09.05.2021, Киев, Игорь Петров, Вадим Москаленко

Новости Украины

Группировка украинских нацистов, которых координирует боевик Евгений Карась, считающийся агентом СБУ, организовала провокацию в центре Киева, чтобы сорвать празднование Дня Победы.

Несколько десятков штурмовиков собрались недалеко от входа в парк Славы в Киеве, куда к Вечному огню шли ветераны и родственники героев Великой Отечественной. Нацисты включили громкую музыку и развернули баннер, где утверждалось о расстрелах НКВД в 1937-38 годах и якобы миллионе репрессированных украинцев в 1944-1953 годах.

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Корреспондент украинского издания «Страна» запечатлел, как один из нацистов, увидев ветерана в форме с медалями, демонстративно вскинул руку в приветствии «Зиг хайль». Полиция молодчика задерживать не стала, но была вынуждена составить на 16-летнего боевика протокол об административном нарушении – «мелком хулиганстве» (сравните с уголовным преследованием за советскую символику или Георгиевские ленты).

«Так же, кстати, как и зигомету на марше СС Галичина. «Страшное» наказание. Не сравнить с тюремным сроком, который грозит за демонстрацию советской символики», – констатировал главред «Страны» Игорь Гужва.

Еще один инцидент произошел возле метро «Арсенальная», где была потасовка с националистами. Позже самостийники возобновили перепалки возле могилы Неизвестного солдата, провоцируя пришедших возложить цветы.

«Режим Зеленского впереди кордонов полиции поставил отморозков, специально, чтобы они шмонали. Они обыскивали, а полицейские говорили: «Это активисты, власть не запрещает». Красное знамя и просто красную ленточку срывали с ветеранов. Красную ленточку без ничего, частичку знамени Победы, – натравливают. Всем этим руководит полиция, потому что «активисты» сами по себе так стоять не могут. Получается, что тут двойной кордон, первый – отморозков-нацистов, а второй полицаев», – рассказал «ПолитНавигатору» лидер украинских комсомольцев Михаил Кононович.

Между тем, почтить память участников Великой Отечественной войны в Киеве пришли тысячи горожан.

Люди исполняли песни военных лет, рассказывали о своих родственниках, портреты которых они принесли, скандировали: «фашизм не пройдет!», «Киев – город-герой!», «Донецк – город-герой!», «Севастополь – город-герой!», «Спасибо деду за победу!».

Георгий Крючков, экс-глава комитета Верховной Рады по вопросам обороны, заявил, что, несмотря на усилия властей, именно 9 мая, а не «День примирения», остается народным праздником.

«Конечно, наш народ не приемлет разделение этого праздника на два. Народ так не шёл к памятнику Славы, как сегодня. Несмотря на непозволительную пропаганду и компрометацию социализма, советской власти, наши люди сохранили верность. И это не случайно – мы видим, что за 30 лет в стране не построено ни одно предприятие, – всё разрушена. Мы даже ещё не вышли на уровень девяностых годов в экономике. Наши люди с каждым годом живут всё хуже и хуже», – сказал Георгий Крючков. «Они освободили не только территорию Советского Союза но и всей Европы. Низкий поклон нашим освободителям. Мы чтим и гордимся ими, наши внуки и правнуки будут приходить сюда. 9 мая для нас это самый знаковый праздник», – сказала киевский юрист Елена Бережная.

Стоит отметить, что некоторые люди держали красные флаги со звездами, хотя в предыдущие несколько лет такой символики на праздновании Дня Победы не было видно.

Также в центре Киева прошёл автопробег. Колону возглавлял автомобиль «Победа», а над машинами рядом со знамёнами Победы, очевидно, в целях безопасности, укрепили украинские флаги (хотя в годы войны желто-синюю символику использовали только на оккупированных гитлеровцами территориях).

Российский телеведущий Андрей Медведев считает вышедших к Вечному огню киевлян героями.

«Конечно, на Украине сегодня люди демонстрируют удивительное мужество. Особенно на фоне нацистского шабаша по всем уровням – от офиса президента до уличной зигующей шпаны. Тысячи несломленных и храбрых людей на улицах Киева, Одессы, Харькова. После семи лет фашисткого террора. Рано или поздно, этих людей надо будет освобождать. Или забирать к себе. Других вариантов нет», – считает Медведев.

А вот работающий в Донецке российский военкор Александр Сладков высказывается еще резче.

«Нет больше у меня мыслей о возможных обратных процессах. Это фашистская клоака, которую нам предстоит чистить. И виноваты там все. Мой дед приехал в разрушенный Киев в 1945-м, для дальнейшего прохождения службы в должности зама командарма генерала Рязанова. Он давно умер, дед, но я себе и представить не могу, чтоб он, вот так, в мундире, как ветеран на кадрах ниже, шел по Киеву между зигующих гражданских. Там пора все делать по-новому. Не услышал я вовремя Донбасс. Правы в Донецке и Луганске: Там, на Украине, все виноваты, и активисты, и воздержавшиеся», – комментирует Сладков.