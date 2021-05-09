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09.05.2021, Киев, Игорь Петров, Вадим Москаленко
 
Дзен, Киев, Украина
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Киев: Тысячи людей идут к Вечному огню. Крышуемые СБУ нацисты оскорбляли ветеранов

Новости УкраиныГруппировка украинских нацистов, которых координирует боевик Евгений Карась, считающийся агентом СБУ, организовала провокацию в...

Группировка украинских нацистов, которых координирует боевик Евгений Карась, считающийся агентом СБУ, организовала провокацию в центре Киева, чтобы сорвать празднование Дня Победы.

Несколько десятков штурмовиков собрались недалеко от входа в парк Славы в Киеве, куда к Вечному огню шли ветераны и родственники героев Великой Отечественной. Нацисты включили громкую музыку и развернули баннер, где утверждалось о расстрелах НКВД в 1937-38 годах и якобы миллионе репрессированных украинцев в 1944-1953 годах.

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Корреспондент украинского издания «Страна» запечатлел, как один из нацистов, увидев ветерана в форме с медалями, демонстративно вскинул руку в приветствии «Зиг хайль». Полиция молодчика задерживать не стала, но была вынуждена составить на 16-летнего боевика протокол об административном нарушении – «мелком хулиганстве» (сравните с уголовным преследованием за советскую символику или Георгиевские ленты).

«Так же, кстати, как и зигомету на марше СС Галичина. «Страшное» наказание. Не сравнить с тюремным сроком, который грозит за демонстрацию советской символики», – констатировал главред «Страны» Игорь Гужва.

Еще один инцидент произошел возле метро «Арсенальная», где была потасовка с националистами. Позже самостийники возобновили перепалки возле могилы Неизвестного солдата, провоцируя пришедших возложить цветы.

«Режим Зеленского впереди кордонов полиции поставил отморозков, специально, чтобы они шмонали. Они обыскивали, а полицейские говорили: «Это активисты, власть не запрещает». Красное знамя и просто красную ленточку срывали с ветеранов. Красную ленточку без ничего, частичку знамени Победы, – натравливают. Всем этим руководит полиция, потому что «активисты» сами по себе так стоять не могут. Получается, что тут двойной кордон, первый – отморозков-нацистов, а второй полицаев», – рассказал «ПолитНавигатору» лидер украинских комсомольцев Михаил Кононович.


Между тем, почтить память участников Великой Отечественной войны в Киеве пришли тысячи горожан.

Люди исполняли песни военных лет, рассказывали о своих родственниках, портреты которых они принесли, скандировали: «фашизм не пройдет!», «Киев – город-герой!», «Донецк – город-герой!», «Севастополь – город-герой!», «Спасибо деду за победу!».

Георгий Крючков, экс-глава комитета Верховной Рады по вопросам обороны, заявил, что, несмотря на усилия властей, именно 9 мая, а не «День примирения», остается народным праздником.

«Конечно, наш народ не приемлет разделение этого праздника на два. Народ так не шёл к памятнику Славы, как сегодня. Несмотря на непозволительную пропаганду и компрометацию социализма, советской власти, наши люди сохранили верность. И это не случайно – мы видим, что за 30 лет в стране не построено ни одно предприятие, – всё разрушена. Мы даже ещё не вышли на уровень девяностых годов в экономике. Наши люди с каждым годом живут всё хуже и хуже», – сказал Георгий Крючков.

«Они освободили не только территорию Советского Союза но и всей Европы. Низкий поклон нашим освободителям. Мы чтим и гордимся ими, наши внуки и правнуки будут приходить сюда. 9 мая для нас это самый знаковый праздник», – сказала киевский юрист Елена Бережная.

Стоит отметить, что некоторые люди держали красные флаги со звездами, хотя в предыдущие несколько лет такой символики на праздновании Дня Победы не было видно.

Также в центре Киева прошёл автопробег. Колону возглавлял автомобиль «Победа», а над машинами рядом со знамёнами Победы, очевидно, в целях безопасности, укрепили украинские флаги (хотя в годы войны желто-синюю символику использовали только на оккупированных гитлеровцами территориях).

Российский телеведущий Андрей Медведев считает вышедших к Вечному огню киевлян героями.

«Конечно, на Украине сегодня люди демонстрируют удивительное мужество. Особенно на фоне нацистского шабаша по всем уровням – от офиса президента до уличной зигующей шпаны. Тысячи несломленных и храбрых людей на улицах Киева, Одессы, Харькова. После семи лет фашисткого террора. Рано или поздно, этих людей надо будет освобождать. Или забирать к себе. Других вариантов нет», – считает Медведев.

А вот работающий в Донецке российский военкор Александр Сладков высказывается еще резче.

«Нет больше у меня мыслей  о возможных обратных процессах. Это фашистская клоака, которую нам предстоит чистить. И виноваты там все.  Мой дед приехал в разрушенный Киев в 1945-м, для дальнейшего прохождения службы в должности зама командарма генерала Рязанова. Он давно умер, дед, но я себе и представить не могу, чтоб он, вот так, в мундире, как ветеран на кадрах ниже, шел по Киеву между зигующих гражданских.  Там пора все делать по-новому. Не услышал я вовремя Донбасс. Правы в Донецке и Луганске: Там, на Украине, все виноваты, и активисты, и воздержавшиеся», – комментирует Сладков.

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