Киев угрожает иностранным журналистам, посещавшим ДНР

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Новости Украины

Украина грозит санкциями и оказывает давление на иностранных журналистов, которые показывают объективную информацию о республиках Донбасса.

Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава ДНР Денис Пушилин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он напомнил, что официальный Киев пугает санкциями журналистов французского телеканала RT1, которые показали сюжет, идущий вразрез с официальной пропагандой Киева, а также корреспондентам английского агентства Reuters, взявшими интервью у Пушилина.

«Журналисты, которые хотели своими глазами увидеть, что же происходит на территории республик, и попробовать донести до своих зрителей, читателей объективную картинку… видите, какая реакция была со стороны Украины. Для нас это неудивительно, потому что Украина отличается своей циничностью в отношении того, чтобы доносилась правда с территории как Донецка, так и Луганска. Это действительно опасно в какой-то степени для Украины, потому что это очень сильно расходится с той пропагандистской машиной, которая запущена на самой территории Украины», – заявил Пушилин.

Напомним, ранее министр информации Украины Александр Ткаченко в своем блоге заявил, что журналистов, посетивших ДНР, могут ждать «некие последствия».

«В последнее время среди иностранных СМИ появляется все больше публикаций или интервью с так называемыми лидерами так называемой республики, признанной украинским государством как террористическая группировка. Интервью записано в оккупированном Донецке. Последний подобный случай произошел с Reuters – поэтому решил отреагировать… Думаю, время еще раз напомнить, что иностранный журналист имеет право посетить временно оккупированную территорию. Но сделать это он должен исключительно через украинские пункты пропуска вдоль линии разграничения. Пересечение другим способом считается нарушением законодательства Украины и будет иметь соответствующие санкции независимо от того, журналист какой страны его совершил».