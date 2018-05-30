30.05.2018, Киев, Максим Карпенко

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Киев угрожает посадить 700 000 жителей Крыма

На Украине хотят отправить за решетку порядка 700 тысяч крымчан. Об этом в эфире радио «Hayatt» заявил бывший крымский политик, экс-депутат Рады Андрей Сенченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

По его словам, в отношении крымчан, поддержавших вхождение республики в состав России, может быть применено 46 статей Уголовного кодекса Украины.

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«Люди проанализировали украинский Уголовный кодекс на предмет того, какие статьи могут быть использованы для квалификации действия наших граждан против Украины в интересах государства-агрессора в Крыму и на Донбассе.

Мне положили на стол перечень из 46 статей Уголовного кодекса. Мы промоделировали, а сколько же людей может оказаться в этом случае в зоне привлечения к уголовной ответственности?

Для Крыма это количество людей примерно достигло двухсот тысяч. Если мы умножим на так называемый коэффициент семейности, то получим примерно 700 тысяч человек с членами семей. Они находятся в состоянии «под угрозой», скажем так», – заявил Сенченко.