Киев уличили в планомерной утилизации элитных подразделений ВСУ

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Украинское командование словно нарочито регулярно принимает решения, которые оборачиваются массовой гибелью личного состава.

Об этом в беседе с бывшим торнадовским комбатом Русланом Онищенко заявил украинский блогер Владимир Паньчак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Целое лето ВСУ якобы планировали это контрнаступление, когда в Днепре была тёплая вода. Сегодня ноябрь месяц на улице, и наши элитные войска послали форсировать Днепр в херсонском направлении. Я не военный, но я бы не послал ребят форсировать Днепр в тот момент, когда если он опрокинется с той лодки, то он уже не выгребет, в полном снаряжении. Кто сегодня объяснит, что сегодня произошло со 128 бригадой? Руслан, вы, как военный, допускаете, что офицер не понимал, что опасно выставлять всех своих солдат для награждения?», – возмутился Паньчак.

Онищенко полностью с ним согласился. Нацист рассказал, что даже со времён «АТО» любому офицеру было очевидно, что находясь близ линии боестолкновения, нельзя концентрировать в одном месте личный состав.

«Я всегда разбрасывал гарнизоны в шахматном порядке, никогда не собирал технику и людей в одном месте. Потому что этого делать нельзя, это правило номер один. Почему этого не знают командиры – это не ко мне вопрос», – возмутился уголовник.

Он напомнил, что такие странные происшествия случались неоднократно: с начала АТО киевское командование посылает бойцов на верную смерть. Так, например, 14 июня 2014 под луганском погибли полсотни украинских десантников.

«Самолёт падал 28 минут. А почему десантники не прыгали? За 28 минут можно было бы ещё с девочкой отдохнуть, и успеть прыгнуть с парашютом. Но ребята не прыгали, потому что им не выдали парашюты. Как посылать десантуру на войну без парашютов? Самолёт начал заходить на посадку, в него стрельнули из ПЗРК, подпалили ему крыло, он горит в небе, и 28 минут его расстреливали с двух ЗУшек. А пацаны там просто умирали. И Виктор Назаров, начальник штаба АТО на тот момент, который давал этот приказ, оправдан. А кто виноват тогда?», – подытожил Онищенко.