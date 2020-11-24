«Киев умоляет Путина спасти шкуру Зеленского»

24.11.2020, Москва, Максим Карпенко

Недавнее интервью бывшего главы офиса президента Украины Андрея Богдана российской либеральной журналистке Ксении Собчак – это свидетельство приближающегося краха команды президента Владимира Зеленского.

Об этом в своем блоге пишет российский политолог Алексей Чеснаков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Чеснакова, призыв Богдана к президенту России Владимиру Путину «сделать шаг назад» – это свидетельство слабости руководства Украины, которое за год не смогло выполнить своих обещаний и теперь просит Россию подыграть.

«То, что в интервью экс-главы Офиса президента Украины прозвучал призыв к Путину «сделать шаг назад» и переподписать «Минские соглашения», можно трактовать как попытку Богдана спасти свою шкуру – «компенсировать» слишком позитивные сигналы в Москву во время интервью Гордону. Недаром тогда прозвучали обвинения в госизмене. А можно, как попытку спасти шкуру Зеленского.

Киев через «бунтаря» просто-напросто умоляет Путина помочь президенту Украины. Причина понятна – скоро годовщина Парижского саммита и Зеленский вынужден будет всему миру признаться, что он либо:

а) глупый болтун – поставил нереальные сроки урегулирования;

б) просто болтун – ничего не смог сделать за год;

в) хитрый болтун – ничего не хотел делать и просто тянул время в надежде на то, что все рассосется, победу Байдена и прочее.

Для Путина сейчас нет никакого смысла ослабить свою коронную хватку и «делать шаг назад». В нынешней ситуации сильный политик и переговорщик не имеет права уступить ни на шаг. Тем более то, что Путину Богдан и Ко пытаются трактовать как свидетельство силы, на самом деле – очевидный сигнал о слабости.

Кто же из мировых лидеров будет потом подписывать и выполнять соглашения с тем, кто сам от них отказывается, вопреки выгодным условиям и комфортной позиции», – написал Чеснаков.