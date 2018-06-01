01.06.2018, Киев, Владимир Гладков
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Война, Донбасс, Политика, Украина

Киев уничтожает Донбасс, продолжая называть его Украиной


Под лозунгами об украинском Донбассе Киев всеми возможными путями отталкивает регион от Украины.

Об этом во время пресс-конференции «Погибшие дети Донбасса: преступление без срока давности» заявил киевский политолог Николай Спиридонов, предаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Предыдущий спикер говорил о невыплате социальных пособий детям Донбасса – это, к сожалению правда. Сейчас украинское государство не выплачивает ни пенсий, ни социальных пособий. При том, что мы говорим, что Донбасс – это Украина, почему-то от социальных обязательств отказываемся, хотя люди, которые жили и живут на этой территории, иногда платили налоги десятилетиями», – заявил политолог.

«Нужно заботиться о социально-экономическом обеспечении всех наших граждан, потому что по сути мы делим украинцев на людей разного сорта. Начиная от выступления Порошенко, в котором он говорил, что наши дети будут гулять и учиться, а ваши дети будут под обстрелами, заканчивая невыплатой соответствующих пособий детям, проживающим на Донбассе. И вообще отношение к Донбассу: с одной стороны мы демонстрируем, что это Украина, а с другой – мы и гуманитарно, и экономически, и социально, и всеми путями Донбасс отталкиваем. Необходимо что-то с этим делать», – добавил Спиридонов.

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