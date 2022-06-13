Киев усиливает николаевский фронт нацистами-геями

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Новости Украины

Александр Жуган и Антонина Романова – «ЛГБТК-пара» боевиков территориальной обороны, которая отправляется на усиление линии фронта возле Николаева.

Сюжет об этом опубликовала «BBC Украина», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Меня волнует, что если меня на этой войне убьют, Антонине не позволят меня похоронить так, как я хочу. Скорее всего, меня передадут маме и похоронят со священником, который будет читать глуповатые молитвы, со всеми этими религиозными штучками. Я атеист, и не хочу этого», – говорит Александр.

Отмечается, что первые дни после начала спецоперации на Украине влюблённые провели в Киеве.

«В какой-то момент стало понятно, что у нас есть три опции: прятаться в бомбоубежища, уезжать или идти в тероборону. Мы выбрали третий вариант», – рассказал «небинарная личность» Антонина.

В сюжете говорится, что в мирное время пара работала в киевском театре. Александр и Антонина считают, что Россия хочет уничтожить украинскую культуру.

Также был представлен символ «ЛГБТК-статуса» в идее единорога, который теробороновцы носят на форме.

«Всё началось в 2014 году, когда началась война с Россией. Много кто тогда говорил, что якобы в армии нет геев. Поэтому они выбрали единорога, потому что это фантастическое существо, которое не существует», – объяснил Александр.

Сообщается, что это уже вторая командировка пары на фронт. Антонина рассказал, что с агрессией в свой адрес не сталкивался, только с удивлением. Однако со временем к нему начали обращаться как к Антонине, а некоторые даже использовать местоимение «она».

«Знаю, что в некоторых подразделениях правила строже, это настоящая армия. В нашем подразделении было по-другому. Это было больше похоже на детский лагерь, где у людей есть оружие», – рассказал Александр.

По словам теробороновца, в Киеве он и Антонина сталкивались с травлей и другими проявлениями нетерпимости. Поэтому он не исключил, что и в Николаеве к ним будут вопросы, однако заверил, что не будет ничего скрывать и расскажет о своих отношениях открыто.