Киев ускоренными темпами готовится к войне и фарширует Нацгвардию танками

15.11.2018, Киев, Игорь Петров

За три квартала текущего года концерн «Укроборонпром» передал украинским военным 3,5 тыс единиц вооружения и военной техники.

Об этом на церемонии передачи вооружения и военной техники предприятий «Укроборонпром» и ООО «Киевская бронетехника» заявил секретарь СНБО Александр Турчинов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня мы передаем Национальной гвардии модернизированные танки Т-72 которые получили новые возможности для реализации сложных боевых задач. Всем известны БТР-3, которые очень хорошо себя зарекомендовали на фронте. С учетом боевого опыта внесено много конструктивных изменений и дополнений для того чтобы это была одна из самых мощных и эффективных машин на вооружении нашей армии.

Мы сегодня передаем мощные, сверхточные, эффективно поражающие цель противотанковые комплексы – «Стугна-П», «Оса» которые известны далеко за нашим государством. Украинские ПТРК не только ничем не уступают российским аналогам, но и европейским, и американским. Только за три квартала текущего года концерн «Укроборонпром» передал нашим военным 3,5 тыс единиц оружия и военной техники”, – сказал Турчинов.

При этом он выразил надежду, темпы перевооружения ВСУ, Нацгвардии и других силовых структур будут только увеличиваться.