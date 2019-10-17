Киев устроил луганским пенсионерам бюрократический ад – Лутковская

17.10.2019, Киев, Вадим Москаленко

Из-за отвратительных условий на единственном КПВВ жители ЛНР вынуждены выезжать на подконтрольную Киеву территорию через РФ, несмотря на угрозу привлечения к административной ответственности за незаконное пересечение границы Украины.

Об этом в ходе проходящего в украинском парламенте правозащитного форума рассказала экс-уполномоченная Рады по правам человека Валерия Лутковская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы много говорили о том, что, собственно, мы сами создали, когда решили, что пенсии платим только тем людям, у которых есть справка внутренне перемещённых лиц: мы создали основу для пенсионного туризма.

При этом пенсионный туризм – не единственное появившееся явление. Появились элементарные очереди на КПВВ зимой, летом.

Мы просто мордуем своих граждан там, где они должны пройти КПВВ, которые не оборудованы надлежащим образом – нет условий, негде укрыться от дождя и так далее, причём, мы понимаем, что это два КПВВ», – заявила Лутковская.

Она подчеркнула, что на Луганщине вообще работает один переход в Станице Луганской, который только сейчас начали ремонтировать.

«В Луганской области нашли другой выход: там выходили через несуществующую границу на территорию РФ и заезжали через Россию в ту же самую Луганскую область, но на подконтрольную территорию, например, в городе Меловое.

А дальше этих людей должны были и должны на сегодняшний день привлекать к административной ответственности в виде штрафа.

И в связи с тем, что гражданин Украины приезжает на подконтрольную территорию не через КПВВ, через который страшно, холодно, проблематично и так далее, а через РФ, мы должны его привлечь к административной ответственности», – негодует правозащитница.

Также она раздала присутствующим диаграмму, где показана работа судей в городе Меловое, где основной нагрузкой являются отказы к привлечению к административке в связи с нарушением статьи 204-1 КУпАП (Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины).

При этом в судах остаётся на рассмотрение лишь 23 процента других важных дел – уголовных, гражданских, семейных и т.д.

«Соответственно, эта статья не является обоснованной – ни с моральной, ни с практичной точки зрения, потому что мы проанализировали судебную практику за 2017 – часть 2019 годов и нашли только одно лицо, которое реально было привлечено к административной ответственности по этой статье.

Но это не означает, что протокол был составлен только в отношении этого лица, нет – протокол был составлен в отношении всех.

Соответственно пограничная служба тратит огромное количество времени, бумаг, административных возможностей и так далее для того, чтобы составить протокол.

Граждане Украины тратят время, нервы и так далее, потому что они должны присутствовать при составлении протокола, в результате – ничего, их не привлекают к ответственности. Один человек за три года», – возмущена Лутковская.