Киев утилизирует АТОшников до наступления мира в Донбассе

07.06.2019, Москва, Владимир Гладков

Киевские власти сделают всё, чтобы после наступления мира на Украине в свои города вернулось как можно меньше украинских солдат.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявила донецкая поэтесса, член правления СП ДНР и член СП РФ Анна Ревякина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Перед тем, как наступит на Украине мир (я не знаю, когда он наступит, точнее, знаю – после нашей Победы), будет большая бойня. И в этой бойне будут гибнуть украинские мальчики, прежде всего.

Потому что сегодня самый большой страх украинского правительства, что бойцы АТО будут возвращаться в города – так они стоят, вроде бы, держат рубежи; они будут возвращаться в города и там будут править бал. Это просто-напросто будет утилизация», – заявила Ревякина.