Киев уже лжёт Западу о результатах второго этапа наступления – Трухан

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Киев не может признаться своим западным хозяевам в провале наступления, и поэтому пытается создавать видимость «успехов» и гнать ВСУ на убой.

Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявил полковник Центрального аппарата МО РФ в запасе Владимир Трухан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Солдат ВСУ кинули на второй этап [наступления] сильно позже и совершенно не подготовленными для решения той ближайшей задачи, которую они не решили. Просто, в надежде продавить трупами. Им по плану операции надо вводить резервы. Их спрашивают: «Чего не вводите?» Им сейчас надо сказать: «Товарищи родные, американцы, уж извините нас, но мы обосрались полностью. Операцию надо сворачивать, идите в жопу со своей стратегией», – сказал полковник.

Однако ни Киев, ни Запад признаться в провале наступления не могут, и поэтому гонят украинских солдат на убой.

«Но если они это скажут, им выключат сразу всё. То есть, они тупо на*бывают своих хозяев. А хозяевам тоже это признать нельзя. Они знают, что их на*бывают, но признать нельзя, потому что тогда уже они облажались. Поэтому за всё это платят жизнями украинские солдаты», – подытожил Трухан.