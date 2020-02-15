Киев уже не может повлиять на Одессу, Харьков и Львов

15.02.2020, Киев, Ольга Козаченко

Сегодня Украиной руководит «колония простейших», что подразумевает высокую вероятность летального исхода для страны.

К такому выводу приходит Юлия Мостовая, в 2011 – 2019 годах занимавшая должность главреда киевского еженедельника «Зеркало недели», с начала этого года прекратившего печатный выпуск.

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«Практически никого не интересует утрата государством управляемости и бутафорность его институтов. Киев уже не может существенно повлиять на ситуацию в Одессе, Харькове, Сумах или Львове. Он может лишь шамкать беспомощными молочными губернаторами, не понимая, как вырастить коренных. Безнаказанная коррупция опустилась на средний уровень, и даже любой начальник таможенной смены имеет больше власти, чем модный глава таможни. Все больше людей в случае кражи или нападения не обращаются в полицию — ведь многие в ней сегодня даже за взятки не могут сделать того, что ленились делать вчерашние», – отмечает автор в статье на сайте интернет-версии издания.

«Справедливость восстанавливают бандиты, сбившиеся в стаи бывшие милиционеры или не нашедшие себя в мирной жизни АТОшники. Редкий ребенок в областном центре не пользуется услугами репетитора, компенсируя недоданное учителем. Каждый, кто имеет хоть малейшую возможность, ищет альтернативу государственному специалисту в частной клинике. А где мы найдем замену атомщикам, количество и квалификация которых удерживаются на красной линии с колоссальным трудом?», – сокрушается журналистка.

По ее словам, для решения этих проблем президенту Украины нужна полная перезагрузка как его офиса, так и правительства.

«Ведь пока что, коронавирус — это про власть: на голове — корона, а страной руководит колония простейших с высоковероятным летальным исходом для организма, в котором она разместилась», – резюмирует Мостовая.