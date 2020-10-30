30.10.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Украина
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Киев ужесточает дискриминацию русскоязычного населения, нанося удар по детским книгам


В рамках продолжения политики по дискриминации русскоязычного населения, Украина запретила ввоз ряда детских развивающих книжек.

Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На днях Государственный комитет Украины по телевидению и радиовещанию отметился очередной антироссийской акцией. Был введён запрет на ввоз на Украину ряда развивающих книг для детей, изданных в России. По мнению украинского регулятора, в них содержится пропаганда государства-агрессора и коммунистического режима. В их число попали такие детские книжки, как «Транспорт» и «Почему небо голубое». В них украинские власти нашли проявление тоталитарной идеологии.

В решении Госкомтелерадио отмечается, что с мая 2017 года, когда начало действовать постановление Кабмина Украины о регулировании ввоза печатной продукции из «государства-агрессора», было объявлено 4162 отказа в выдаче разрешений на ввоз издательской продукции из России. С марта 2019 года по решению Совета национальной безопасности и обороны Украины о дополнительных санкциях против российских физических и юридических лиц Госкомтелерадио приостановило действие 11894 выданных ранее разрешений на ввоз российских печатных изданий», – сказала она.

Мария Захарова подчеркнула, что это свидетельствует не только о нарушении прав миллионов граждан Украины разных национальностей, но и о неприкрытой войне с русским языком.


«Эти данные подтверждают то, о чём мы говорим давно – на Украине идёт неприкрытая война с русским языком, нарушаются права миллионов русскоязычных граждан. Они просто лишены доступа к научной, публицистической, художественной и детской литературе, фильмам, телепрограммам, образованию на русском языке. Под запретом гастроли российских артистов, музыкантов и других деятелей культуры.

К сожалению, международные правозащитные структуры не реагируют должным образом на эту насильственную украинизацию, что позволяет властям Украины чувствовать свою безнаказанность и продолжать игнорировать правочеловеческие стандарты. Я хотела бы еще раз повторить: речь идёт даже не о нарушении прав нацменьшинств, а о правах миллионов русскоязычных жителей, к которым относятся этнические русские, украинцы, белорусы, армяне, евреи и многочисленные представители других национальностей», – добавила представитель МИД РФ.

Она также призвала международное сообщество не оставлять без внимания столь вопиющие нарушения прав человека.

«Призываем международное сообщество не оставлять без внимания творящийся на Украине правовой беспредел и призвать Киев к соблюдению своих обязательств в правочеловеческой сфере, включая обеспечение законных прав и свобод русскоязычных граждан этой страны», – резюмировала Захарова.

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