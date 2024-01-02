Киев в огне: Россия атакует непрекращающимися волнами ракет и дронов

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Россия со вчерашнего вечера продолжает непрекращающуюся волну атак военных объектов на территории Украины. Сначала было запущено несколько роев ударных беспилотников, которые шли по сложной траектории, кружа над несколькими областями, вскрывая и разряжая ПВО противника. А затем боевая авиация начала пуски крылатых ракет – украинские источники насчитали уже больше 100 ударов.

Для сытого и благополучного Киева, куда стянуто большинство НАТОвских систем ПВО, утро выдалось явно недобрым – по всему городу фиксируются разрушение гражданских объектов от попадания осколков. Украинская столица стоит в дыму от пожаров, есть погибшие и раненые. Прерывается подача электроэнергии, воды и отопления. Мэрия Кличко традиционно умалчивает о пораженных военных и промышленных целях, но в сводках фигурируют пожары на складах и резервуаров с топливом.

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«Взрыв сверхмощный был. Ворота снесло частично. Часть ракеты во дворе. Огонь за воротами. В метрах 150 огромная воронка. Несколько соседних домов практически нет. Побиты окна (к удивлению не у меня), машины, крыши и т.п. Но кажется, что все вокруг живы, хотя и очень перепуганы. Коротко про мое утро на второй день 2024 года», – пишет политолог Алексей Голобуцкий, который буквально накануне доказывал пользу от удара по Белгороду, называя его «принуждением России к миру».

Кстати, буквально накануне западные СМИ писали об истощении беоприпасов для поставленных Киеву зенитно-ракетных комплексов.

«Их ПВО почти расстреляло свои заряженные антиракеты. И никто не знает настоящие запасы ракет у нас. Но, явно мы пускаем не последние», – отмечает политолог Марат Баширов.

«Похоже, сегодняшняя ночь и утро ответили на вопрос, полностью закрыт Киев от удара наших ракет или все системы ПВО, что хохол поставил на охрану так называемой столицы, так называемой Украины, таки не спрацювали как надо. Пенетрация русскими ракетами киевской дупы проходит неплохо, даже хорошо», – считает военкор Герман Куликовский.

Военкор Александр Коц обращает внимание:

«Забавно, как украинцы отслеживают движение наших ракет над территорией своей страны: «Летят на Киев! Нет, повернули на Полтавщину! С Полтавщины ушли на Винницу! Над Винницей развернулись и снова летят в сторону Киева!». То есть, наши ракеты совершенно беспрепятственно летают над всей Украиной, это видят и военные, и гражданские. А потом первые заявляют, что все сбили, и последние радостно в это верят».

Обозреватель Армен Гаспарян напоминает, что налёт начался вечером, когда украинские нацисты славили своего идола Степана Бандеру по случаю его дня рождения.

«Громадяне отказались вчера проводить массовое факельное шествие в честь упыря Бандеры. Ничего, мы им проведем сегодня», – зловеще иронизирует Гаспарян.

Российский политолог Сергей Марков объясняет:

«Причина ударов по Киеву – более 9 лет ударов по Донбассу. Отличие этих ударов в том, что украинский режим бьёт и по военным, и по инфраструктурным, и по гражданским объектам для устрашения в рамках террора. А Россия всегда бьёт только по военным и инфраструктурным объектам. Попадания в гражданские объекты есть по ошибке или от ПВО ВСУ, а чаще всего – просто ложь пропаганды украинского режима. Причём вранья более 90%. Но американцы и британцы, – инициаторы этой войны, сидят в безопасности и улыбаются своей недосягаемости… Фашист Бандера притягивает ракеты. Удары армии России это не к празднику Новый год, а к празднованию дня рождения фашиста Бандеры фашистским украинским режимом. Прекратится празднование дня рождения фашиста Бандеры – прекратятся и удары по городам Украины. ДумайТе», – призывает Марков.

А вот политолог Игорь Скурлатов не доволен результатами ракетного удара.

«Центры принятия террористических решений в Киеве целёхоньки. Зеленский и его банда головорезов с семействами сладко спят и отмечают празднички после очередных угроз в адрес России. Народ наш негодует в социальных сетях», – считает Скурлатов.

Ненавистники России из Киева традиционно шлют проклятия.

«Жесткая атака на Киев. Варваров можно остановить, лишь не менее жесткими ударами по их городам в России», – грозит главарь запрещенного в РФ меджлиса Рефат Чубаров.

«Белгороду с Брянском отдельный привет. Надеюсь, их жители понимают, что… расплатятся именно они», – вторит «сливной бачок» СБУ украинский пропагандист Денис Казанский.

Ниже – фото из особняка антироссийского депутата Верховной рады Киры Рудык, где взрывной волной выбило стёкла. Сама политик не пострадала.