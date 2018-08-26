26.08.2018, Киев, Анастасия Самойлова
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Киев, Колониальная демократия, Мнение, Украина

Киев в панике: после переговоров Путина и Меркель война станет неизбежной



Есть большая вероятность того, что после переговоров президента РФ Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель война в Донбассе возобновится.

Об этом в эфире канала «Newsone» заявил народный депутат Украины Сергей Шахов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Посмотрите, что произошло в ближайшее время: кто полетел к Меркель? Полетел Путин. Что произошло? Произошёл своеобразный договор Молотова-Риббентропа, я так считаю. Я считаю, что война неизбежна, если это не остановить. А остановить мы это можем. Нужна полная перезагрузка власти, после неё – нулевая декларация, привлекаем в нашу страну инвестиции, развиваем угольную промышленность, которую можно развить, в которую можно вложить деньги. Нужно всего-навсего 500 млн долларов, я думаю, мы к этому ещё придём. Вопрос можно решить, нужна всего лишь полная перезагрузка власти», – уверен Шахов.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал о том, что экс-глава МИД Украины Константин Грищенко абсолютно уверен, что президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсуждали весьма серьёзные вопросы, в том числе, и по Донбассу, так как говорили без переводчиков.

Кроме этого, немецкий политолог Александр Рар считает, что в ходе переговоров Германия предостерегла Киев от попыток завоевать Донбасс.

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