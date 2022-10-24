Киев в панике ждёт разрезающего российско-белорусского удара

Новости Украины

Украинская пропаганда распространяет видеоролик под названием “Обращение ВСУ к белорусскому народу”. Украинские пропагандисты в этом ролике обращаются к гражданам Белоруссии, практически сразу переходя к шантажу.

Они грозят, что в том случае, если Белорусская армия примет участие в спецоперации совместно с Русской армией, украинцы нанесут удар по территории Беларуси и по мирной инфраструктуре этого государства. Укроспецслужбы призывают граждан Белоруссии не участвовать в спецоперации А в случае участия – сразу сдаваться в плен ВСУ.

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О чём говорят эти призывы и само появление такого ролика?

О том, что украинская разведка убеждена, что выступление белорусской армии на стороне России очень и очень вероятно. И произойдет оно в ближайшее время. Действительно, им есть, чего бояться – в Белорусии создана совместная российско-белорусская армейская группировка, насчитывающая (пока!) около 40 тысяч солдат и офицеров. Украинцы создали военные заслоны на своей границе с Белоруссией, заминировали подходы и уничтожили мосты. Однако, они не знают, куда может ударить совместная группировка – на Киев, Житомир, Луцк или Львов.

Выбор у союзных войск (вот тут именно союзных!) достаточно богатый. И удар в любом месте пересечет стратегическую транспортную артерию Киев-Львов-Жешув (Польша), по которой идёт снабжение ВСУ боеприпасами. И заблокирует Киев, ведь все боеспособные украинские войска сегодня на Юге (в Херсоне и Запорожье) или на Востоке (у Бахмута, Сватово и Лисичанска). Вместе с обрушением украинской энергетической инфраструктуры ударами русских ракет и дронов, удар союзников по центру бывшей УССР способен привести к падению киевского режима. Неудивительно, что этого боятся украинские вожди.

Поэтому украинская спецпропаганда (естественно! под чутким руководством западных кураторов) пытается второй раз сделать ставку на разжигание внутри Белоруссии протестов и государственного переворота. В этом смысле, белорусский президент Александр Лукашенко оказался совершенно прав, сказав о том, что Украина собирается нанести удар по территории Белоруссии. Ведь предотвратить этот удар и все прочие угрозы с киевского направления для белорусов можно, только приняв участие в спецоперации на стороне русской армии.

Только с занятием Киева и обезвреживанием украинского режима можно говорить об умиротворении бывшей УССР и интеграции в состав России всего желающего этого русского населения. Со своей же стороны, могу сказать, что как русский киевлянин, я буду считать честью свое участие в освобождении Киева от незаконной власти и возвращения его на свой естественный русский исторический путь развития.