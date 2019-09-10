Киев – Варшаве: Какие мёртвые поляки? Не знаем, не видели

10.09.2019, Львов, Владимир Гладков

Украина не пойдёт на уступки Польше, связанные с вопросом эксгумации и поисковых работ на территории страны, до тех пор, пока поляки первыми не начнут восстанавливать разрушенные украинские памятники.

Кроме того, по его словам, поляки должны сначала сами показать, где находятся останки их соотечественников на Украине, прежде чем вести разговоры об эксгумации.

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Об этом в эфире телеканала «Первый западный» заявил секретарь государственной комиссии по увековечиванию памяти Святослав Шеремета, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Считаю, что любые снятия мораториев и любые уступки в одностороннем порядке Украины своим западным соседям в сфере исторической памяти являются ошибочными и не соответствуют государственным интересам.

Если польская сторона, польская власть, польский президент пообещал, что разрушенные украинские памятники будут реставрированы, и начнётся реальная реставрация, а не декоративная, если будет реставрирован хотя бы один памятник, тогда украинская сторона должна снять мораторий на поисковые и эксгумационные работы.

Опять же, почему подчёркиваю – «на поисковые и эксгумационные работы», потому что польская сторона уже два года манипулирует данной ситуацией. Говорит только о моратории на эксгумацию, так, что это выглядит, что якобы много останков поляков лежит в украинской земле, все знают, где они лежат, а плохие украинцы не дают полякам эксгумировать и перезахоронить погибших.

Я подчеркну, что эксгумация происходит только тогда, когда найдены останки, для чего проводятся поисковые работы по археологической методике. Только когда останки будут найдены, можно будет говорить про эксгумацию. И, насколько мне известно, а я владею информацией, то полькой стороне ещё надо провести не одни поисковые работы, и не один год их проводить», – заявил Шеремета.