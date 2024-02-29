Киев вдрызг рассорился с США – украинский политолог

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Между Вашингтоном и Киевом идёт полным ходом ухудшение отношений, и вопрос финансирования ВСУ здесь лишь один из поводов.

Об этом на канале «Politeka» заявил украинский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он прокомментировал слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что Украина подпишет с США соглашение о гарантиях безопасности только после того, как они выделят Киеву помощь.

«У нас действительно происходит охлаждение отношений с США, и в данной ситуации вопрос денег – это только повод. А так у нас очень очевидно давление со стороны США и на кадровые вопросы, и на процесс принятия решений в Украине. Начиная с лета прошлого года, США постоянно давят. Под давлением США был заменён Резников на Умерова, под давлением США у нас принимаются определённые законодательные изменения, США были против увольнения Залужного и прочие моменты. И США начинают всё чаще намекать – вы же там разберитесь с демократическими процедурами, относительно того, легитимный или нелегитимный Зеленский после 20 мая, а то нам придётся определяться каким-то образом. И в этой всей чехарде голос Киева звучит таким образом, что раз вы такие, уйдём мы от вас, будем искать новых друзей», – сказал Бондаренко.

Однако ведущий канала отметил, что всё же Кулеба в данном случае ведёт себя достаточно дерзко.

«А Кулеба, извините, человек сидит в своём кресле, и он знает, что его агреман на должность посла в Великобритании уже рассматривается в Лондоне. Поэтому он может говорить сейчас всё что угодно. Это объективный процесс [смена главы МИД], это абсолютно реально, у нас нет незаменимых людей», – поделился инсайдом политолог.