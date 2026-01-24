Киев вновь без тепла, воды и света

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия продолжает методично выводить из строя энергетическую инфраструктуру Украины.

Среди наиболее приоритетных целей – Киев, где темпы ликвидации последствий ударов не поспевают за новыми разрушениями.

Вчера вечером киевский мэр Виталий Кличко сообщил, что в городе 1200 многоэтажных домов остаются без теплоснабжения. После сегодняшней ночи и комбинированной ракетно-дроновой атаки эта цифра вновь выросла до шести тысяч.

«В результате массированной атаки врага и повреждений критической инфраструктуры в столице снова почти 6 000 домов без отопления. Большинство из них – те, которые уже дважды подключили или пытались подключить к теплоснабжению после обстрелов 9 и 20 января», – написал Кличко.

По его словам, по всему городу фиксируются проблемы с водоснабжением.

«Укрэнерго» сообщает, что сразу в нескольких областях Украины введены аварийные отключения.

«В связи с массированным обстрелом со стороны Вооруженных сил Российской Федерации объектов энергетической инфраструктуры повреждено соответствующее оборудование. Почти весь город Чернигов обесточен», – информирует местный горсовет.

Примечательно, что для ударов по Киеву ВС РФ в числе прочих вновь использовали гиперзвуковые ракеты «Циркон», которые считают крайне тяжелой целью для систем ПВО.