Киев во тьме: тяжелые разговоры сторонников Русского мира

Новости Украины

Как только в советские годы ни насмехались над Леонидом Брежневым. И анекдоты про него сочиняли пачками и фиглярили, глумясь над его артикуляцией. И «бровеносцем в потемках» обзывали.

Леонид Ильич, ушедший в мир иной 40 лет назад, 10 ноября 1982 года, родом был, как известно, из Малороссии, с нынешней, то бишь Украины. И очень много для нее сделал, находясь на разных государственных постах.

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В частности, сразу после Великой Отечественной войны как глава Запорожья руководил восстановлением Днепрогэса, возрождаемого трудом тысяч советских людей. Это все ныне в Незалежной предано не только забвению – шельмованию. Но бумеранговым образом неблагодарные потомки – декоммунизаторы, не создавшие ничего даже близко напоминающего советские энергогиганты, сами оказались в потемках. Причем не метафорических, а вполне реальных.

В Киеве очень много жовто-блакитных прапоров. И на дорожных столбах, и на ржавых железяках, коряво торчащих из стен ЖЭКов и прочих госконтор, и на балконах, и в окнах нэзламных (несгибаемых) хероев…

Кроме того, на улицах обывательские массы носят такие же агитпроповские куртки, кроссовки и штаны, сменившие летние майки, кепки и шорты с трусами… Короче, с наглядно-нательной агитацией на главном хуторе полный ажур. Как и с ментальной: если судить по разговорам «патриотычных кыйян», мозги у многих из них – из того же самого спектра.

Правда, бывает, что эту цветовую гамму с трудом видно или вовсе не видать в потемках, то и дело устраиваемых Киеву местными и центральными властями. Электричество надолго отключают по нескольку раз на дню, причем совершенно хаотически. Практически большинство графиков, распространяемых в соцсетях горадминистрацией и ахметовским энергогопником ДТЭК, не соответствует действительности.

Что сие означает в быту и в бизнесе, несложно дотумкать.

Скажем, только залез громадянин у ванну, только намылился во славу Украины (здесь сейчас все должно быть во ее славу, даже мобильные операторы при каждом звонке напоминают), а тут – бац!.. Хорошо, если только свет пропадает, а ведь нередко – и вода. Короче, иллюстрация к «12 стульям» в незалежно-хуторском варианте. И приходится свои давно заскорузлые патриотычные телеса в старые стоячие шаровары обратно засовывать, сокрушаясь на манер инженера Щукина.

Но ещё неприятнее бизнесу. Громадянин от пены уж как-нибудь да оботрется. А что делать клиентам вип-цирюлен, всяких там груминг-салонов, дизайн – студий и прочих аналогичных заведений?

К примеру, только лишь тебе (или твоей псине) бороду зачесали и прикудрявили, и харю причепурили, и чубастую шевелюру приоселедили, а тут – нате! Бэмц, и свитла нема… Впрочем, випы быстро нашли выход (об этом позже). А вот простым предпринимателям куда сложнее. Трудновато им справляться с форс-мажорными тратами, опустошающими и без того не дюже богатые счета и карманы.

Нет, конечно, народ, в большой части, в Киеве патриотычно свидомый. Понимает, что это все устроила агрессивная «рашка», всякие там «орки» и «пуйлы», а хунта ваще не при делах. Посему особо не ропщет.

Да и на кого роптать – на военную администрацию, чтобы потом себе на голову негараздов нажить – за непонимание текущего момента? Или, того хуже, обвинений в подыгрыванию « агрессору»?..

А ведь могут и обвинить за нездоровые претензии. Сейчас вон крупный шмон пошел, Верховная рада и Кабмин собираются устраивать проверки временно перемещенным и прочим лицам за свои мизерные подачки. Не исключено, что и за мелкий бизнес возьмутся, и налоговые льготы отменят. Они ведь после Херсона себя считают победителями, а победители старых посулов часто не помнят.

Потому мелкий бизнес – маленькие парикмахерские, салончики, кафешки и забегаловки – пытается выживать, вынужденно раскошеливаясь на всякие там дизеля и прочую альтернативную трахомудрию. Сейчас обычная картина в Киеве – тарахтящие на всю улицу топливные генераторы, протянувшие свои провода в окна мелких заведений.

Тяжело? Конечно, тяжело. А как быть, если планировать работу никак не удается, поскольку публикуемые властями графики переиначиваются по несколько раз за сутки ?

«Только какая-нибудь Ахметка сообщит, что завтра, к примеру, с 10 утра до 2 часов дня будет свет, только мы, значит, приготовимся, нарежем мяса и овощей, тут – хлобысь, и все меняется. Сидим без света часами, – возмущается хозяин киоска по продаже шаурмы Арчил. – Кому потом наш заветрившийся продукт будет нужен? Какому – нибудь ишаку? Мы продавцы порядочные, не считаем покупателей наших ишаками. А вот Ахметку со Шмыгалем накормить вторым сортом можем. Чтоб не считали себя первым сортом. Или высшим даже».

Политнавигатор : А они считают?»

Арчил: «Еще как! У них же там своя каста. Живут на Печерске, их район вообще никогда не отключают!»

Действительно, под отключения улицы Печерска – самого козырного Киевского района, где обитают многие украинские тузы, – подпадают редко. А в центральной его части, где находятся и офис Зеленского, и Кабмин, и Рада, и многие правительственные резиденции и места обитаний так называемой элиты практически никогда. По данному поводу нередко жалуются простые киевляне в местных пабликах, но тузы на эти жалобы плевать хотели. Как и на всю свою «биомассу».

Вот один из примеров:

«Из Киева. У нас со светом прикольно выходит. Киеве есть места, где свет не выключался никогда, ну один раз, наверное, 10 октября. Короче, эти места в основном на Печерске. Ну ладно, там правительственный квартал и прочие «центры принятия решений», но, блин, не выключают свет в элитных жилищных комплексах (даже уличное освещение и лайтборды работают), и в пафосных торговых точках. Они все на Печерске. Как говорил дед Панас, «Вот такая, вот, фигня малята». Люди потихоньку офигевают от таких раскладов, но озвучивать такое себе дороже. И, если повезло, дом подключен к одной ветке с объектом критической инфраструктуры, то тоже не выключают», – рассказывает в социальной сети один из киевлян.

.В свою очередь, комментируя этот пост, русский преподаватель Иннокентий отмечает, что на Печерске с давних времен жила киевская знать.

«А на Подоле, скажем, рабочий, ремесленный и мелкий торговый люд. Тогда, при князьях, царях-батюшках и царских губернаторах это воспринималось нормально. Они жертвовали свои личные громадные средства и на помощь неимущим, и на строительство города. А зеленковские, простите, гниды этот город и этих неимущих обирают, да еще пытаются за их счет в потемках не сидеть. Будто бы Зеля и его клевреты не могут себе генераторы в свои кварталы поставить, оплатить из своего собственного, а не бюджетного кармана. Цинизм запредельный».

А тем временем «ахметки» и прочие клички «радуют» киевлян, что те будут оставаться без света по 10-12 часов в сутки.

«Нынешний дефицит мощности в энергосистеме Украины с началом зимы вырастет с текущих 1-1,5 млн кВт до 2-3 млн и выше. Таким образом, в таких условиях наиболее реалистичными могут быть прогнозы отключения электроэнергии на 10-12 часов в сутки… И киевлянам нужно к этому готовиться», – заявил директор ДТЭК Сахарук.

По его словам, наиболее уязвимыми будут массивы на левом берегу Днепра. На правом довольно много относительно небольших котельных, а вот на левом системы гораздо более концентрированные. И, в связи с этим, более уязвимые. Наибольшим вызовом для города станет угроза замерзания систем водопровода и канализации.

«Как народ готовится к таким вызовам? – горько иронизирует супруга Иннокентия Эльвира, известная нам по предыдущим материалам. – Кто побогаче, это меньшинство, скупает всякие там генераторы и буржуйки. Они дико подскочили в цене. Кто победнее – бухает в кабаках, греется там горячительными напитками даже в полной темноте и старается не думать о перспективах. Мы с мужем недавно зашли выпить кофе в забегаловке на Борщаговке, и тут вдруг отрубили свет. Но завсегдатаев это не смутило. Они начали махать тряпками, пардон, прапорами и требовать побольше горилки. Кричали, что скоро всю «рашку» победят. Зашли еще две тети бальзаковского возраста. Заявили, что решили нажраться до ус… чки и потребовали бухла… А у таких, как мы, а нас подавляющее большинство, и на кабаки денег нет. Как готовимся? Сидим и думаем. Вот я думаю, на кой ляд наш родная и милая Большая Земля, которую мы так долго ждали, начала эту бездарную авантюру? А потом все решила сдавать уродам и нацистам и лишь бомбить объекты, которые так важны для мирного населения. А? «

Иннокентий заволновался и возразил супруге:

«Эля, перестань. Мне не нравятся эти разговоры!»

Автору этих строк они тоже не нравятся. Но, увы, их все больше и больше, даже среди сторонников Русского мира.