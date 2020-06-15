Киев впервые прямо отказался от Минских соглашений

15.06.2020, Москва, Владимир Гладков

Делегация Украины в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе заявила, что не считает себя связанной какими-либо обязательствами в рамках Минских соглашений.

Об этом заявил полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня Александр Мережко, заместитель руководителя делегации Украины в Контактной группе, заявил, что Комплекс мер (по выполнению Минских соглашений – прим. ред.) носит рекомендательный характер и не налагает на Украину никаких обязательств. Подобного рода заявление в переговорном процессе было сделано впервые», – отметил он.

Борис Грызлов подчеркнул, что это является очередной попыткой Украины сорвать переговорный процесс.

«Возникает вопрос – на основании чего Киевом велась работа на протяжении пяти лет. Пришли «новые люди», которые начали заявлять о рекомендательном характере Минских соглашений, отрицать правовую основу договоренностей и, тем самым, перечеркивать работу своих предшественников. По существу, речь идет об очередной попытке выйти из Минского процесса.

Если это действительно официальная позиция Киева, то это прямой путь к «замораживанию» конфликта. Мы видим, что обещание Украины – снова не выполнено», – добавил полпред РФ.