Киев: все больше русского языка, все похабнее борьба с ним

За последние недели сразу несколько функционеров бандеровского режима выразили недовольство тем, что, несмотря на дискриминационные меры, в публичной сфере Киева всё чаще звучит русский язык.

Фронду особенно демонстрирует молодежь. Укро-«эксперты», стремясь затушевать свое позорище, уверяет: мол, так происходит не потому что молодняк полюбил Россию, а просто «из возрастного протеста». Дескать, возраст «поперечный». Вот и самовыражается, как когда-то хиппи. Может, и так. Но факт: зона употребления великого и могучего в бывшей Матери городов русских расширяется.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Заметно это даже по стилю общения работников различных служб и фирм, особенно частных. Если вы обращаетесь к ним за какой-либо услугой, сначала, согласно закону, с вами «розмовляют», но потом, услыхав русскую речь, переходят на нее. Причем нередко, как мне показалось, с каким-то облегчением. Видимо, надоедает людям себе язык коверкать. Даже несмотря на усиление идиотских репрессивных мер», – говорит наш старый знакомый, русский киевлянин Иннокентий.

Он приводит в пример беседы с таксистами – индикаторами общественного мнения. Те сообщают, что число клиентов «с уклоном в русский язык» возрастает. И среди них весьма значителен процент молодежи.

Власти кусают себе локти и не знают, чего б еще удумать. Ноют в СМИ и пабликах: ай, как бы нам «молодь» не потерять! Решили активизировать «семью и школу». За основу взяты заветы Фарион. Упоротые папаши и мамаши (чаще всего мамаши, ибо папаши или на фронте, или сидят по «домивкам», страшась ТЦК) подслушивают разговоры детей, делают им замечания, нередко доводя до слез. Устраивают выволочки учителям за недостаточную бдительность и т.д.

Эдакий «мониторинг с оргвыводами». С ним столкнулась дочь Иннокентия, работавшая воспитательницей на Дарнице. В результате скандала, затеянного одной из украинствующих теток, ей пришлось уволиться. Но прежде – выслушать на заседании родкома обвинения в «языковой халатности». Их она записала на диктофон.

Вот сей спич:

«Детям по 3 года. В группе появилась новая девочка, переселенка из Донбасса. Говорит на москальской мове. Образец российства. Активная, энергичная, придумывает разные игры. Конечно, большинство детей тянется с ней поиграть. И вот мой Романчик начал приносить домой непонятные слова: «галстук», «карман», «завтрак». Он у меня истинный украинец, а тут вдруг стал такое балакать. Можете понять мои чувства: кошмар! Я пошла разбираться. Там вся младшая группа была в сборе. И малАя переселенка говорит мне по-московски: «А вы знаете, тетя, мы так хорошо тут играем!» Я ей: «Я тебя не понимаю! Тебя плохо воспитывают родители! А ну быстро говори на мове!».

Девочка расплакалась. А свидомая мамаша принялась опрашивать других детей, понимают ли они «чуждую» речь. И к ужасу своему узнала, что понимают. Кастрюля решила, что так быстро «заразиться» от новой девочки они смогли лишь при попустительстве воспитательницы. Потому и устроила судилище с участием директрисы, вынудившей дочь Иннокентия уволиться.

Примечателен вывод заявительницы:

«Родители, не бойтесь делать маленькие шаги! Детей нужно защищать от омосковления! Капля за каплей, и будет украинское пространство».

Иннокентий обращает внимание: