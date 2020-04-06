Киев всё равно нарвётся: война с Украиной неизбежна – Стрелков

06.04.2020, Москва, Владимир Гладков

В 2014 году можно было силами ополчения брать всю территорию Новороссии, но этого сделано не было, однако война России с Украиной всё равно будет.

Об этом в эфире YouTube-канала «Момент истины» заявил экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Народ Новороссии ждал Россию в 2014 году от Харькова до Одессы… Россия не пришла. И даже сейчас – там, в Новороссии, настроения сильно изменились с 2014 года.

Кто-то, может быть, и ждёт, но многие очень разуверились и считают, что вот так, как, условно говоря, в Славянске и Донецке, считают, что спасибо, не надо. Никто не хочет ждать под артобстрелами, ждать, когда же прилетит российская авиация и разбомбит тех, кто бомбит жилые кварталы, потому что у самих нечем ответить», – объяснил Стрелков.

«Но, если прилетит, это же будет фактически обозначать войну», – отметил модератор канала.

«Так война всё равно будет. Война с Украиной неизбежна. Но когда можно было победить даже не собственными силами, а реально, предоставив оружие, инструкторов и ресурсы местным активистам, это сделать побоялись. С тех пор ситуация очень сильно изменилась. А война всё равно будет», – не сомневается экс-командир ополчения.