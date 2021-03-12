Киев выдумал «кластерный план», чтобы сделать Россию крайней за обострение в Донбассе

12.03.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украинская власть готовит так называемый «кластерный план» урегулирования ситуации на Донбассе. Он будет продвигаться на фоне очередного обострения на фронте под видом модернизации «Минских соглашений».

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Сегодня на фоне обострения украинская власть использует этот кластер – новое слово, чтобы все отвлекали внимание, как инструмент объяснения своего бездействия в политическом плане. Ведь власть понимает, что если на Донбассе случится обострение, вина за это обострение в глазах обывателя ляжет на власть. Скажут: «Вот, он обещал мир. Посмотрите, мира нет».

И эта попытка объяснить – «У нас есть еще один план. Этот план – наш общий с западными партнерами, и если обострение случится, это не наша вина, а России». Это попытка объяснить и оправдаться за обострение. Этот кластерный план, я его чуть-чуть видел. Он предусматривает просто разделение реализации «Минских соглашений» на группы, кластеры их называют.

Сначала группа, которая касается демилитаризации – туда включают и развод сил, и прекращение огня, и разминирование. То есть, это кластер безопасности. Это одна история, для него есть свои рамки, свои технологии контроля. Это модернизация «Минска», потому что все же там есть положения, которые в большей мере в пользу Украины могут трактоваться. Просто я не видел сам документ, мне о нем рассказывал человек, который принимал участие в разработке этого документа.

Второй блок этого документа касается, включая «формулу Штайнмайера», запуска политического урегулирования. То есть, только запуска – дискуссия, диалог о выборах. Диалог, а не проведение выборов. Диалог о новых форматах амнистии, то есть, не та абсолютно полная амнистия, которая есть в «Минских соглашениях». Диалог о правах местного самоуправления, которое они будут иметь после реализации мирных инициатив…

И третий блок касается реализации этого плана, имплементации политических договоренностей. Ну и четвертый – это экономическое восстановление Донбасса. Это отдельный кластер, блок, который прописан, которого в «Минских соглашениях» практически нет», – рассказал Бортник.