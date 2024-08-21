Киев выхлопотал у Международного уголовного суда 7-летнюю индульгенцию на любые преступления ВСУ

Вадим Москаленко.  
21.08.2024 20:57
  (Мск) , Киев
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Военные преступления, Вооруженные силы, Дзен, Запад, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Судебный произвол, Украина


Верховная рада Украины ратифицировала Римский статут Международного уголовного суда, и получила от западного «правосудия» семилетний иммунитет для действий ВСУ.

Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания украинского парламента, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Верховная рада Украины ратифицировала Римский статут Международного уголовного суда, и получила от западного «правосудия»...

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Документ представил министр юстиции Украины Денис Малюська.

«Украинские военные должны быть защищены – это главное, это является нашей целью. Почему-то Римский статут привязали к тому, что это ослабит юридическую защиту наших военных. Это не так, это не соответствует действительности абсолютно.

Мы получим права члена Международного уголовного суда после ратификации Римского статута, с одной стороны. С другой стороны – мы законно, в рамках международного права, получим возможность установить иммунитет на 7 лет от юрисдикции МУС в отношении военных преступлений в отношении украинских военносужащих. Это ключевое, украинские военные станут более защищенными», – подчеркнул министр.

Депутат Рады Лариса Билозир отметила, что членство Украины в МУС позволит Киеву выдвинуть России новые обвинения, к тому же выпишет бандеровцам индульгенцию на любые военные преступления.

«В этом законопроекте предусмотрено 7 лет отсрочки, которые дают возможность, с одной стороны, подготовиться к работе МУС, чтобы снять эти страхи, с другой стороны, начать работать с МУС уже сегодня», – суетилась укро-депутатша.

После обсуждений, законопроект поддержали 281 депутатов, и документ о ратификации был принят.

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