12.06.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Медицина, Статистика, Украина, Финансы
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Киев вышел в лидеры по долгам за больничные

По состоянию на 31 мая 2019 года наибольший по Украине размер задолженности по выплате пособия по временной нетрудоспособности зафиксировано в Киеве – 259 830,84 тыс. грн, при этом, наименьший размер – в Черновицкой области – 13 841,02 тыс. грн, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Такие данные опубликовало киевское издание УНН со ссылкой на исполнительную дирекцию Фонда социального страхования Украины.

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Так, наибольший размер долга по выплате пособия по временной нетрудоспособности зафиксировано в г. Киев – 259 830,84 тыс. грн, в Днепропетровской области – 152 856,07 тыс. грн, в Донецкой области – 86 891,77 тыс. грн.

При этом, наименьший размер задолженности по выплате больничных зафиксировано в Черновицкой области – 13 841,02 тыс. грн, Херсонской области – 13 874,96 тыс. грн, в Тернопольской области – 15 869,43 тыс. грн.

Общий уровень задолженности по больничным на Украине достиг 1,3 млрд грн.

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