Киев вытаскивает из российского плена исключительно нацистов и идеологов ВСУ

Киевская власть относится к русскоязычным офицерам и солдатам ВСУ как к второсортному «пушечному мясу», которое бросают на убой первыми.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В ВФУ русскоязычных офицеров ценят меньше – и всегда на мясо отправляют первыми. И только в крайнем случае отправляют националистов и украиноязычных, как они так называют своих офицеров, сержантов.

Точно такая же ситуация и с военнопленными. Естественно, они после освобождения Мариуполя и пленения гарнизона «Азовстали» поставили перед собой задачу вывести по максимуму самых одиозных националистов полка «Азов», которых вывели тогда, как я помню, более 700 человек из Азовстали. И основная масса их сейчас находится у нас, очень большое количество их уже осуждено, больше трёх десятков, они получили сроки достаточно большие, от 15 до пожизненного», – сказал Кимаковский.