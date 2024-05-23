Киев вытаскивает из российского плена исключительно нацистов и идеологов ВСУ

Вадим Москаленко.  
23.05.2024 20:32
  (Мск) , Киев
Просмотров: 335
 
Военные преступления, Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


Киевская власть относится к русскоязычным офицерам и солдатам ВСУ как к второсортному «пушечному мясу», которое бросают на убой первыми.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Киевская власть относится к русскоязычным офицерам и солдатам ВСУ как к второсортному «пушечному мясу»,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«В ВФУ русскоязычных офицеров ценят меньше – и всегда на мясо отправляют первыми. И только в крайнем случае отправляют националистов и украиноязычных, как они так называют своих офицеров, сержантов.

Точно такая же ситуация и с военнопленными. Естественно, они после освобождения Мариуполя и пленения гарнизона «Азовстали» поставили перед собой задачу вывести по максимуму самых одиозных националистов полка «Азов», которых вывели тогда, как я помню, более 700 человек из Азовстали. И основная масса их сейчас находится у нас, очень большое количество их уже осуждено, больше трёх десятков, они получили сроки достаточно большие, от 15 до пожизненного», – сказал Кимаковский.

«Естественно, их хотят вытащить. Потому что для них это идеологическая подпорка их ВФУ, которая очень сильно поредела за эти два года. А им нужны, знаете, надсмотрщики, пастухи, те, которые будут давить на морально-психологическое состояние ВФУ.

Поэтому они хотят в первую очередь забрать, знаете, не мясо, которое такое аморфное, а именно таких вот идеологов, то есть тех, которые реально фанаты киевского режима», – добавил он.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Май 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть