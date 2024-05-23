Киев вытаскивает из российского плена исключительно нацистов и идеологов ВСУ
Киевская власть относится к русскоязычным офицерам и солдатам ВСУ как к второсортному «пушечному мясу», которое бросают на убой первыми.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В ВФУ русскоязычных офицеров ценят меньше – и всегда на мясо отправляют первыми. И только в крайнем случае отправляют националистов и украиноязычных, как они так называют своих офицеров, сержантов.
Точно такая же ситуация и с военнопленными. Естественно, они после освобождения Мариуполя и пленения гарнизона «Азовстали» поставили перед собой задачу вывести по максимуму самых одиозных националистов полка «Азов», которых вывели тогда, как я помню, более 700 человек из Азовстали. И основная масса их сейчас находится у нас, очень большое количество их уже осуждено, больше трёх десятков, они получили сроки достаточно большие, от 15 до пожизненного», – сказал Кимаковский.
«Естественно, их хотят вытащить. Потому что для них это идеологическая подпорка их ВФУ, которая очень сильно поредела за эти два года. А им нужны, знаете, надсмотрщики, пастухи, те, которые будут давить на морально-психологическое состояние ВФУ.
Поэтому они хотят в первую очередь забрать, знаете, не мясо, которое такое аморфное, а именно таких вот идеологов, то есть тех, которые реально фанаты киевского режима», – добавил он.
Спасибо!
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