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Новости Украины

В Киеве задержана и отправлена под стражу молодая учительница одной из столичных гимназий за поддержку СВО и связи с Минобразования ДНР.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По данным ведомства, 30-летней жительнице Киева сообщено о подозрении в распространении материалов с «публичными призывами к свержению конституционного строя в Украине», а также в «глорификации» русских войск (ч. 2, 3 ст. 109, ч. 2, 3 ст. 436-2 УК).

По данным следствия, с начала СВО киевлянка, которая работает инструктором по физвоспитанию в одной из гимназий, используя собственные аккаунты в социальных сетях, «неоднократно распространяла сообщения, направленные на поддержку действий РФ».

«Также подозреваемая признавала правомерным оккупацию части территории Украины вооруженными силами Российской Федерации, утверждала, что Киев является собственностью Москвы и выражала надежду на победу РФ», – говорится в сообщении.

Кроме того, в пресс-службе СБУ утверждается, что девушка «инициативно поддерживала связи с военнослужащим ФСО РФ, и работниками министерства образования ДНР».

По данным украинских спецслужб, когда Киев перейдёт под контроль РФ, девушке обещали должность в одном из подразделений Департамента образования и науки Киева.

Отмечается, что в Соломенский районный уже суд направлено ходатайство об избрании задержанной меры пресечения – содержание под стражей.