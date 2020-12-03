Киев за $40 миллионов купит у Чехии технику времён «Холодной войны»

03.12.2020, Киев, Вадим Москаленко

Киев подписал с чешской компанией «Excalibur Army» контракт на поставку в ВСУ 26 самоходных гаубиц «Дана», разработанных в семидесятых годах, стоимостью в 40 миллионов долларов.

Об этом в своём Telegram-канале заявил одиозный русофоб и депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В конце октября блогер и актер Алексей Арестович был назначен советником делегации по информационной политике в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по мирному урегулированию конфликта на Донбассе. Именно он выступил в поддержку закупки самоходных гаубиц «Дана-М2» производства Чехословакии.

Далее мне стало известно, что заместитель министра обороны Александр Миронюк направил «Укроборонпрому» письмо о заинтересованности Минобороны в приобретении 26 единиц «Дана-М2».

После этого письма за подписью генерального директора по маркетингу и сбыту Морозова отдельным ГП в составе Концерна (в частности, «Укринмаш» и «Спецтехноэкспорт») было предписано воздержаться от предоставления коммерческих предложений Минобороны по поставкам «Дана-М2» в связи с тем, что параметры поставки этого наименования уже согласованы и будут реализованы «Укрспецэкспортом», который по состоянию на 20.10.20 уже заключил соответствующий внешнеэкономический контракт.

Ситуация осложняется тем, что в профессиональных кругах продолжается дискуссия относительно общей целесообразности приобретения этих гаубиц, ведь такое изделие прекратили производить еще в 90-х годах, образцы такой техники имеют средний возраст от 40 лет, многие страны признают их устаревшими. При этом Арестович публично заявляет, что «Даны-М2» будут «новехонькие» и изготавливать их будут специально под Украину…

Давайте просто спросим себя: мы действительно готовы платить по 1,5 миллиона долларов за технику, которая ездила на парадах перед «вождями пролетариата» ещё 40 лет назад? Уж не говоря о ее моральной и физической устарелости. Сейчас все выглядит именно так», – написал он.

Гончаренко добавил, что отправил в соответствующие ведомства депутатские обращения с требованием провести все необходимые проверки закупки, содержащей большие коррупционные риски.

«Написал обращение в СБУ, Генпрокуратуру и Минобороны по поводу закупки в Чехии бывших в употреблении пушек-гаубиц «Дана», содержащее коррупционные риски.

Мне стало известно, что Минобороны намерено закупить бывшие в употреблении, отремонтированные и модернизированные» 152-мм самоходные пушки-гаубицы vz.77 «Дана» (были разработаны в 70-х годах в бывшей Чехословакии). Поставщиком таких изделий может стать компания «Excalibur Army» из Чехии, с которой «Укрспецэкспорт» уже заключил контракт на сумму более 40 миллионов США», – отметил депутат.

Он добавил, что такая закупка имеет значительные коррупционные риски из-за отсутствия какой-либо информации о покупаемой технике.

«Такая закупка имеет значительные коррупционные риски из-за отсутствия информации об объеме модернизации, отсутствии конкурентных процедур при отборе исполнителя и общих обстоятельствах возникновения этого предложения. Заказчик, собственно, лишен возможностей исследовать структуру и принципы формирования себестоимости. Такая техника может быть морально и физически устаревшей. Кроме того, «Excalibur Army» имеет неоднозначную репутацию, связанную с коррупцией.

Требую провести необходимые проверки и срочно принять меры», – написал Гончаренко.

В связи с обращением СБУ начала уголовное производство и досудебное расследование относительно возможного совершения служебными лицами Министерства обороны Украины и компании «Укрспецэкспорт» умышленных действий во вред обороноспособности Украины.

«Сообщаем, что предоставленные в вашем депутатском обращении ведомости являются предметом досудебного расследования в уголовном производстве, которое начато 17.11.2020 года Службой безопасности Украины за признаками криминального правонарушения, предусмотренное ч. 1 ст. 111 УК Украины», – ответили в СБУ.

Неизвестно, связано это с этим делом, или нет, но вечером 3 декабря на официальном сайте СБУ Украины появилось сообщение о проведённых обысках в служебных помещениях «Укрспецэкспорта» и «Укроборонпрома».

«Службой безопасности Украины при процессуальном руководстве офиса Генерального прокурора проводятся следственные действия в служебных помещениях ГК «Укрспецэкспорт», ГК «Укроборонпром» и в одной из иностранных структур.

Процессуальные мероприятия осуществляются в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 111 «Государственная измена» Уголовного кодекса Украины», – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что сотрудники СБУ выясняют возможную причастность должностных лиц к проведению деятельности в интересах одной из стран Южной Азии в ущерб обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины. По предварительным оценкам, нанесенный ущерб государственным интересам составляет около 100 миллионов долларов.