14.06.2018, Минск, Владимир Гладков

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Киев заблокировал инициативы ОБСЕ по стабилизации ситуации в Донбассе

Украинская сторона саботировала инициативы СММ ОБСЕ по урегулированию конфликта в Донбассе в ходе состоявшегося 13 июня заседания рабочей группы по вопросам безопасности на переговорах в Минске.

Об этом на официальном сайте сообщает Представительство ДНР в СЦКК, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«СММ ОБСЕ консолидировала все прозвучавшие ранее предложения, переработала и представила их в нейтральной, паритетной форме, однако представители украинской делегации снова политизировали реальные практические шаги. Продвинуться в принятии документа с дополнительными мерами, которые бы позволили реагировать по существу на нарушения, к сожалению, не удалось и в этот раз. Очевидно, что украинской стороне невыгодно подписание такого документа», – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что представители республик Донбасса и делегация из РФ всецело поддержали предложения СММ ОБСЕ и выразили готовность подписать документ, соответствующий выполнению пунктов Комплекса мер и интересам республик.

Кроме того, Киев продолжает заявлять о соблюдении режима прекращения огня со своей стороны, несмотря на официальные отчёты СММ ОБСЕ, свидетельствующие о нарушениях режима со стороны ВСУ и игнорировании разведения сил.

«Несмотря на очередной зафиксированный СММ ОБСЕ факт нарушения Рамочного решения на пилотном участке №3 «Петровское-Богдановка», украинская сторона продолжает делать вид, что ничего не нарушает и переводить обсуждение этого вопроса на другие, не относящиеся к вопросам повестки встречи, темы.

Координатор СММ ОБСЕ, посол Эртугрул Апакан в очередной раз призвал предпринять конкретные шаги для стабилизации ситуации на всех трех участках, а также озвучил, что последнее нарушение режима прекращения огня на участке разведения сил и средств №1 «Станица Луганская» зафиксировано Миссией 22 мая. Соответственно разведение сил и средств можно было провести за это время неоднократно, однако украинская сторона продолжает приводить свою собственную статистику, которая не имеет ничего общего с реальностью», – сообщают в СЦКК.