Киев заказал Немцова и направил Боинг MH17 на Донбасс – Прилепин

13.05.2020, Москва, Владимир Гладков

В убийстве российского оппозиционера Бориса Немцова в 2015 году замешана Украина. Но международное сообщество этого никогда не признает, так же, как и очевидную вину Украину в крушении Боинга на Донбассе в 2014 году.

Об этом в программе «Осторожно, Собчак» заявил российский писатель, бывший комбат одного из подразделений в ДНР, а ныне лидер новой партии «За правду» Захар Прилепин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«После Навального (Алексей Навальный, оппозиционер – ред.) Немцов являлся центральным персонажем российской оппозиционной деятельности. Украина, которая начала радикально проигрывать в геополитической ситуации, теряя Крым и Донбасс, была более всего заинтересована в любом индикаторе возмущений в России.

Они с огромной надеждой смотрели на российскую оппозицию, искренне верили, что сейчас поднимутся люди, снесут Кремль и Украине вернут Крым, Донбасс и заодно еще и Кубань», – сказал Прилепин.

По его словам, «определенные персонажи в украинской политической системе безусловно были гораздо более заинтересованы [в убийстве Немцова], чем любой персонаж в российской политической системе».

Также писатель провел параллели с пропавшими пленками с моста, где убили Немцова и «пропавшими» украинскими пленками в деле Боинга MH17, упавшего в Донбассе в 2014 году.

«В целом в мире не существует консолидированного мнения по этому поводу, и обвинения не предъявлено. Некий «Бук» сбил Боинг. «Бук» стоял то ли на ополченческой, то ли на украинской территории. Но если Боинг туда залетел, значит, в этом, так или иначе, участвовала украинская сторона. Значит, на них – уже 50% вины. А если она еще и сбила – то 100% вины», – отметил Прилепин.

Он добавил, что при всем при этом пропали украинские пленки. «Никогда не будет [международного] решения по этому делу, потому что у Украины спросят: «Ты что, больная, самолет туда завела?» – заявил писатель.