Киев замер в ожидании кибератак на ЦИК

01.12.2018, Киев, Владимир Гладков

На президентских выборах 2019 года ЦИК будет подвергаться кибератакам.



Об этом на пресс-конференции в Киеве заявила председатель правления общественной сети «Опора» Ольга Айвазовская, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По моему мнению, главная проблема, что у нас есть опыт, когда некоторые группы, включая Центральную избирательную комиссию, подвергаются атакам. и общество не имеет ответа, что делать после этого. Например, в 2014 году веб-портал ЦИК был блокирован, часть информации украли. Это проблема – как данные могут быть использованы для манипуляций третей стороной. И мы не знаем, что произошло с уголовными делами, которые были открыты по таким атакам, кто попал под расследование. Я уверена, что следующий раз, в 2019 году, будут такие же примеры», – сказала она.

По ее мнению, самый серьезный удар при такой атаке будет нанесен по базе данных избирателей, поскольку она является ключевой, как для проведения выборов, так и для возможных попыток манипулировать ими.

Айвазовская также отметила, что «популизм и нерелевантные дискуссии о будущем Украины могут оказаться более влиятельными с точки зрения результатов выборов», чем DDOS атаки или атаки на критическую инфраструктуру.