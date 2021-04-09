Киев занялся поиском русских шпионов среди украинских послов

Киев занялся поиском русских шпионов среди украинских пословНовости Украины
Отныне перед назначением украинского посла в ту или иную страну он будет проходит специальную проверку.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью киевскому интернет-изданию «Левый берег» заявил замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква.
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У него поинтересовались, действительно ли в течение последних 30 лет украинские послы не проверяли на принадлежность к спецслужбам иностранных государств, в частности России.
«Именно так. Только при президентстве Зеленского эта работа началась. И это было правильное решение. Такая спецпроверка возлагается как раз на профильный директорат внешней политики, который я курирую. Мы обобщаем сведения о кандидатах. Поэтому также несем за это ответственность. Буквально за каждого посла», – сказал чиновник.
При этом он дал понять, что действующие послы избегут такой проверки.
«Обратной силы соответствующее положение не имеет», – уточнил Жовква.
Спасибо!
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