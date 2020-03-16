Спасая бюджет от краха, Киев запретил пенсионерам Донбасса посещать Украину

16.03.2020, Донецк, Сергей Вредников

Под предлогом карантина, введённого в связи с эпидемией коронавируса, Киев запретил въезд на территорию Украины жителям ЛДНР.

Об этом сообщили в Telegram-канале «Джокер ДНР», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В сети были опубликованы фотографии соответствующего указа Минобороны Украины, запрещающего пропуск в страну граждан без постоянной прописки на подконтрольных Киеву территориях.

«С 16 марта до 4 апреля прекратить пропуск через линию разграничения с временно оккупированных территорий лиц, не имеющих постоянной регистрации на подконтрольной правительству Украины территории. Пропуск данной категории лиц на временно оккупированные территории оставить без ограничений», – говорится в документе.

При этом гражданам, имеющим постоянную регистрацию на Украине, также запрещён выезд на территорию Донецкой и Луганской народных республик.

Кроме того, указом Минобороны предусматривается предпринять необходимые меры на случай массовых забастовок и протестов на пунктах пропуска.

«Создать необходимый резерв сил и средств для эффективного реагирования на возможные нестандартные ситуации – массовые забастовки и блокирования, – в районах дислокации КПВВ», – отмечено в документе.

Отметим, что приезжающие из ЛДНР пенсионеры в большинстве имеют на Украине только временную регистрацию, а желающие оформить пенсию по возрасту впервые могут не иметь её вовсе.

«Вы, наверное, подумаете, что это связано с эпидемией и он пытается обезопасить свой народ. Но это полная чушь! На самом деле, его советник по экономике, показал ему цифры, в которых клоун Вова не очень разбирается. Однако, клоун Вова понял, что можно сэкономить на пенсионерах, проживающих на территории ЛДНР и получающих пенсии на территории Украины. Эти суммы не спасут украинский бюджет от краха, а экономику Украины от дефолта, но украинские клоуны слишком жадные и готовы удавиться за любую возможность присвоить чужое», – говорится в Telegram-канале.