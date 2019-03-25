Киев заражает русофобией донское казачество – эксперт

25.03.2019, Москва, Владимир Гладков

В рядах донского казачества присутствуют сепаратисты, которых активно поддерживает нынешний киевский режим

Об этом на конференции в Москве заявил старший научный сотрудник Института Российской истории РАН Андрей Марчуков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы знаем, что есть казачьи сепаратисты, которые заявляют, что, дескать, донские казаки – это не русские, а особая нация, что «Московщина» присоединила и подавила вольнолюбивый казачий Дон. Мы знаем, что этим казачьим сепаратистам очень большую поддержку оказывает Украина, которая тоже ввела монополию на запорожское казачество, объявив его не частью русского казачьего пояса, а некой «тысячелетней историей украинской нации», – отметил Марчуков.

Он подчеркнул, что казачество, в том числе и запорожское, имеет исключительно русские корни, и его нельзя отдавать в руки русофобов.

«Но мы знаем, что многие казачьи войска вообще являлись порождением российской государственности, верой и правдой служили ей, отстаивали её границы, и так далее. И, тем более, с исторической и морально нравственной точки зрения, мы не имеем права отдавать казачью историю, в том числе и запорожскую, не говоря уже о слободском казачестве, на откуп антирусским проектам», – резюмировал эксперт.