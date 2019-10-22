Киев злостно тянет с обменом «всех на всех» – МИД ЛНР

22.10.2019, Луганск, Сергей Вредников

Киев не готов подтвердить «процессуальную очистку» удерживаемых лиц для их обмена по формуле «всех установленных на всех установленных».

Об этом в ходе брифинга заявил министр иностранных дел ЛНР, представитель Республики на Минских переговорах Владислав Дейнего, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В подгруппе по гуманитарным вопросам обсуждались вопросы обмена по формуле «всех на всех» в рамках «всех установленных на всех установленных», но, к сожалению, Украина опять оказалась пока не готова.

Снова они не смогли материализовать свои обязательства по процессуальной очистке, как они это называют, то есть, провести подготовку лиц, которых предполагается освободить в порядке этого обмена украинской стороной.

Они пока не готовы никаким образом подтвердить полную их готовность к тому, чтобы с этих лиц были сняты все претензии со стороны Украины», – рассказал он.

При этом представитель дипведомства отметил, что обсуждение данного вопроса длится с начала лета текущего года, и за этот период украинские власти уже дважды откладывали его решение.

«Вот опять они оказались не готовы продолжить диалог в этом направлении. Но, тем не менее, они подтверждают то, что они работают над этим вопросом. То есть, соответственно, получается у нас в этой теме пауза – пауза по причине неготовности украинской стороны», – резюмировал Дейнего.