Киев знает о приближении газовой войны, но даже не думает готовиться к ней

27.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Украина стоит на пороге энергетического кризиса, однако киевская верхушка и руководство «Нафтогаза» не делает никаких шагов для его предотвращения или преодоления.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Сейчас сложилась удивительная ситуация, когда все понимают, что после 1 января 2020 года могут быть большие проблемы не с поступлением в государственный бюджет, не с пополнением бюджета НАК «Нафтогаз» транзитными деньгами, а могут появиться проблемы с поступлением природного газа потребителям на Юго-Востоке Украины.

Об этом, кстати, говорит и руководство НАК «Нафтогаз», оно предупреждает, что такое может произойти. Я понимаю, что оно предупреждает, но, чтобы избежать каких-то проблем, необходимо предлагать пути их решения», – сказал эксперт.

По его мнению, существует ряд инициатив, способных решить проблему, однако они все были заброшены ещё на начальной стадии.

«До сих пор неизвестно, будут ли подписаны гарантийные соглашения о физических поставках природного газа со словацкого и польского направлений. Почему-то только сейчас начали говорить об интерконнекторе Украина-Польша, хотя его технико-экономическое обоснование было утверждено несколько лет назад.

Почему-то никто не говорит о необходимости закупить дополнительно 4 миллиарда кубометров газа, которые должны быть в подземных газохранилищах на момент 1 января 2020 года. Говорится уже не о каких-то 4 миллиардах, а о том, что нет денег. То есть, нет утверждённого Кабинетом министров финансового плана, а значит у «Нафтогаза» нет денег, а значит, он не будет закупать этот газ.

А газ необходим для того, что если 2 января упадёт давление в трубе, то нам нужно будет поднимать с подземных газохранилищ больше газа, чем мы поднимали во время известной акции «прикрути». Но тогда давление в трубах упало только на 20%, а если оно упадёт до нуля?», – добавил Рябцев.

Также эксперт возмутился бездеятельной позицией украинских элит, которые будто бы ждут, когда Россия сама предложит обеспечить Украину всем необходимым.

«Кто-то разработал какой-то порядок, протокол, алгоритм действий на случай, если такое случится? Или кто-то рассчитывает, что Путин изменит своё отношение к Украине? Или изменится отношение «Газпрома» к «Нафтогазу», что он приползёт на коленях и скажет: «Вот вам 2,5 миллиарда, мы с вами подпишем соглашения на европейских условиях»? Разумеется, такого не будет. Но если вы знаете, что Путин и «Газпром» ненадёжные партнёры, что у нас гибридная война с РФ, почему вы ничего не делаете для того, чтобы обеспечить граждан Украины от возможных действий России по перекрытию этого вентиля 1 мая 2020 года? Никто ничего не делает!», – возмутился Рябцев.