Киевлян назвали главными русофобами и ненавистниками «страны-агрессора»

07.08.2020, Киев, Вадим Москаленко

Значительная часть населения Киева якобы настроена русофобски и уверена, что Россия является агрессором, стороной конфликта в Донбассе и виновницей всех войн.

Соответствующую видеозапись опубликовал на своём YouTube-канале бывший антимайдановец, впоследствии переехавший из Москвы в Киев и начавший обслуживать украинскую власть Иван Проценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В качестве «доказательства» он привёл уличный опрос, где две трети прохожих предпочли вообще не разговаривать с «корреспондентом».

«Есть официальные заявления от российской стороны о том, что они не являются стороной конфликта на Донбассе, и чтобы Киев говорил с Донецком и Луганском напрямую. И внутри самой Украины есть представители определённых политических сил, и просто люди, которые говорят: «Да, это гражданская война идёт. Это Киев воюет против народа Донецка и Луганска».

Также из России по отношению к Крыму звучат месседжи, что народ решил – вот как народ говорит, так оно и есть. Вот давайте и послушаем, я буду задавать вопрос, является ли Россия стороной конфликта на Донбассе», – выдал он пропагандистскую прелюдию.

После чего Иван Проценко начал опрашивать прохожих. Из 14 человек 11 заявили, что Россия является агрессором и стороной конфликта в Донбассе, и трое отказались высказывать своё мнение по этому поводу. Ещё порядка двух десятков человек вообще не стали общаться с пропагандистом.

«Я считаю, что да. Как бы что не говорили, как бы ни скрывали, на самом деле она (Россия – прим. ред.) является разжигателем всех конфликтов», – сказала одна из опрошенных на украинском языке.

Проценко также выразил надежду, что данный явно тенденциозный опрос покажут в Москве, чтобы там знали, «что на самом деле думает» украинский народ.

«Понятно, что отвечают люди. Надеюсь, этот опрос покажут Скабеева и Киселёв – «вот, смотрите, как оно происходит, народ знает, что говорит», – рассуждает пропагандист.