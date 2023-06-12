Киевлян укроют в дизайнерских бомбоубежищах

В украинской столице построят остановки-бомбоубежища. Свой проект предложила украинская архитектурная компания Makhno Studio.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем блоге сообщил руководитель студии Сергей Махно.

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«Сегодня вопрос безопасности — самый болезненный для наших городов. Мы в MAKHNO Studio как украинская архитектурная студия стремимся сделать все возможное, чтобы защитить каждого украинца. Поэтому нашли наиболее надежное и экономически выгодное решение», – написал Махно.

Он представил дизайнерские проекты остановки-убежища.

«Она станет надежным спасением для жителей украинских городов, обеспечивая защиту от обстрелов и обломков. Ключевым является то, что проект производится по технологии 3D-печати, что позволяет очень быстро производить и масштабировать образцы на всю территорию страны.

Бетонная смесь для строительства остановки-убежища прошла тщательные испытания на прочность и защиту от обломков. А футуристический инновационный дизайн остановки впишется в любой городской ландшафт», – уверяет руководитель студии.