Киевлян укроют в дизайнерских бомбоубежищах

Игорь Шкапа.  
12.06.2023 16:20
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Киев, Украина


В украинской столице построят остановки-бомбоубежища. Свой проект предложила украинская архитектурная компания Makhno Studio.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем блоге сообщил руководитель студии Сергей Махно.

В украинской столице построят остановки-бомбоубежища. Свой проект предложила украинская архитектурная компания Makhno Studio. Об этом,...

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«Сегодня вопрос безопасности — самый болезненный для наших городов. Мы в MAKHNO Studio как украинская архитектурная студия стремимся сделать все возможное, чтобы защитить каждого украинца. Поэтому нашли наиболее надежное и экономически выгодное решение», – написал Махно.

Он представил дизайнерские проекты остановки-убежища.

«Она станет надежным спасением для жителей украинских городов, обеспечивая защиту от обстрелов и обломков. Ключевым является то, что проект производится по технологии 3D-печати, что позволяет очень быстро производить и масштабировать образцы на всю территорию страны.

Бетонная смесь для строительства остановки-убежища прошла тщательные испытания на прочность и защиту от обломков. А футуристический инновационный дизайн остановки впишется в любой городской ландшафт», – уверяет руководитель студии.

«Первая такая остановка уже скоро должна появиться в Киеве, далее при содействии местных властей, общин и партнеров проект может быть масштабирован. Это проект, который нужен стране прямо сейчас. Поэтому лично приглашаю органы власти, общественность, коммерческие и некоммерческие организации к сотрудничеству в целях безопасности каждого украинца», – резюмировал Махно.

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