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06.06.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Киев, Общество, Украина, Экология

Киевлян успокаивают: пожара в радиоактивном лесу бояться не стоит


По результатам исследований, радиационный фон в столице не превышает допустимые нормы, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

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“По результатам проведенных исследований установлено, что по состоянию на 16:00 06.06.2018 радиационный фон не превышает допустимых норм и составляет в пгт Иванков 14-19 мкР/ч, в г. Киев – 12-14 мкР/ч (безопасный уровень – до 30 мкР/ч)”, – говорится в сообщении.

Напомним, как ранее передавал “ПолитНавигатор”, 5 июня стало известно, что в зоне отчуждения ЧАЭС загорелся радиоактивный Рыжий лес. По состоянию на 21:00 площадь пожара отдельными очагами составляла около 6 гектаров. По состоянию на 13.00 6 июня спасателям удалось локализовать площадь пожара в Чернобыльской зоне с 12 до 3 гектаров.

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