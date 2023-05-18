Киевлянам придется перейти жить в метро – Соскин

Анатолий Лапин.  
18.05.2023 10:32
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Киев, Украина


Постоянные атаки ВС РФ на Киев приведут к тому, что жители мегаполиса будут вынуждены жить в подземельях, как это описано в книгах различных фантастов.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил бывший советник экс-президента Украины, политолог и экономист Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Постоянные атаки ВС РФ на Киев приведут к тому, что жители мегаполиса будут вынуждены...

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По мнению Соскина, это не закончится до тех пор, пока не будет взята одна из столиц противоборствующих сторон.

«Киевляне скоро спать уже не будут или придется им переходить жить в метро, в подземелье. Были романы всякие, описывающие… Может так и в Киеве скоро будет, что перейдут жить в подземелья», – считает эксперт.

«То есть Киев станет подземным городом в результате постоянных атак, потому что на поверхности жить будет невозможно. Если кто-то думает, что ситуация улучшится, он глубоко ошибается, потому что по теории и практике революционных войн, любых вообще войн противники должны уничтожить и захватить столицы врага», – заявил Соскин.

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