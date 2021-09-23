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23.09.2021 16:59 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Киев, Местная власть, Политика, Украина
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Киевляне экскаватором снесли «офис» Кличко

Новости УкраиныНесколько десятков человек под зданием Киевской городской государственной администрации устроили необычное представление – экскаватором...

Несколько десятков человек под зданием Киевской городской государственной администрации устроили необычное представление – экскаватором снесли «макет» здания КГГА.

Соответствующую видеозапись опубликовали в эфире YouTube-канала «UBR», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Собравшиеся заявили, что это действие является протестом против политики мэра Киева Виталия Кличко, который фактически уничтожает город, раздавая строительной мафии разрешения на сносы исторических зданий и застройки.

«Последние восемь лет руководства Кличка приводят к тому, что наш город уничтожают, уничтожают нашу историю. В один прекрасный день Виталий Кличко доуправляется, что своими разрешениями застройщикам и строительной мафии они выдадут документы на уничтожение своего же офиса коррупции. Это сейчас будет символическая история. Нам не нужна такая Киевская городская государственная администрация, не нужен такой мэр, который способствует уничтожению истории.

Лучше пускай на месте этого здания стоит ДМЗ, многоэтажка. Они хотя бы не будут уничтожать нашу историю. Кличко, хватит уничтожать Киев!» – заявили собравшиеся.

После чего пригнанный экскаватор смял ковшом коробки с приклеенной к ним фотографией здания Киевской городской государственной администрации.

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