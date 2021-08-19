Киевляне крыли матом украинские танки на улицах столицы

19.08.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

В центре Киева прошла репетиция военного парада, который состоится 24 августа в День независимости Украины.

По Крещатику прошли несколько пеших «коробок» военнослужащих, проехала бронетехника, а над городом летала боевая авиация, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом, из-за репетиции полиция перекрыла центр города для движения. Не могли перейти Крещатик даже пешеходы, которые порядка 15 минут ждали окончания прохода «коробок».

Водители не скрывали возмущения, поскольку о перекрытии центра заранее никого не предупредили. В сети распространяется ролик, на котором недовольный таксист ругается с женщиной-регулировщиком, не стесняясь покрывать ее матом.

«Сегодня весь вечер центр Киева был заблокирован! Даже в советское время все тренировки военных парадов проходили ночью», – пишет в своем блоге пользователь Дмитрий Павличенко.

Запомнилось и прохождение одной из «коробок» десантников, которые выкрикивали нацистские лозунги «Слава Украине – смерть врагам».

«Парад к дню независимости. «Смерть, смерть, смерь – Украина понад усе!». И это не добробат какой-то, а вполне себе государственные войска, десантники. Просто напоминаю, лозунг «Украина превыше всего» – это переделка ОУН лозунга «Deutschland Uber alles…» . В период Третьего рейха нацистская пропаганда использовала этот гимн как призыв к расширению «жизненного пространства» для немцев», – прокомментировала прохождение «коробки» киевский публицист Мирослава Бердник.

В своем блоге она также отмечает, что представители ВСУ во время марша выкрикивали также нецензурные кричалки украинских футбольных ультрас в адрес президента России Владимира Путина.